Juventus wysłucha ofert za pomocnika. W grze nawet 50 mln euro

21:33, 11. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Tuttosport

Juventus Turyn rozważy latem oferty za Khephrena Thurama - ujawnia "Tuttosport". Pomocnik znajduje się na radarze drużyn z Premier League.

Luciano Spalletti
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FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Khephren Thuram na radarze klubów z Premier League

Juventus Turyn szykuje się do poważnej przebudowy kadry w letnim oknie transferowym. Sytuacja finansowa może wymusić odejście jednego z kluczowych zawodników. Według „Tuttosport”, gigant musi w krótkim czasie wygenerować około 55 milionów euro, by zrównoważyć straty wynikające z braku awansu do Ligi Mistrzów.

W tym kontekście coraz częściej pojawia się temat możliwego transferu Khephrena Thurama, który wzbudził zainteresowanie dwóch klubów z Premier League. Juventus jest gotowy rozważyć jego sprzedaż, jeśli oferta osiągnie poziom 45-50 milionów euro.

Thuram, który wcześniej odrzucił oferty Galatasaray oraz Fenerbahce, pozostaje jednym z najcenniejszych zawodników w środku pola w Juventusie. Luciano Spalletti nie zamyka się na odejście byłego zawodnika AS Monaco. Jednak Włosi oczekują konkretnej propozycji finansowej. Latem z klubem mogą także pożegnać się Brazylijczyk Bremer oraz Włoch Andrea Cambiaso.

Francuski pomocnik dołączył do Starej Damy w 2024 roku z OGC Nice za około 20 milionów euro. W minionym sezonie ligowym rozegrał 35 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. Kontrakt Thurama w stolicy Piemontu obowiązuje do czerwca 2029 roku. Rosły pomocnik ma na swoim koncie cztery występy w reprezentacji Trójkolorowych.

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