Arsenal wycenił wielki talent. Chelsea wchodzi do gry

Ethan Nwaneri znalazł się na rozdrożu swojej kariery w Arsenalu. Coraz więcej wskazuje na to, że londyński klub jest gotowy rozważyć sprzedaż jednego z najbardziej utalentowanych wychowanków ostatnich lat.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Nwanieri na celowniku Chelsea

Ethan Nwaneri od dłuższego czasu znajduje się na radarach wielu europejskich klubów. Według Simona Phillipsa zainteresowanie 19-letnim ofensywnym pomocnikiem ponownie wykazuje Chelsea, która już wcześniej monitorowała jego sytuację.

Przyszłość młodego Anglika w Arsenalu stoi pod znakiem zapytania. W minionym sezonie zawodnik miał problemy z regularną grą, a jego rozwój nie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami klubu. Dodatkowo wypożyczenie do Olympique Marsylia nie przyniosło rezultatów, na które liczono.

Mimo to Nwaneri nadal uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy w Europie. Oprócz Chelsea jego sytuację śledzą także Borussia Dortmund, Juventus oraz Milan. Według źródeł wiele klubów uważa, że zmiana otoczenia mogłaby pomóc zawodnikowi w pełnym rozwinięciu potencjału.

Arsenal jest jednak bardzo ostrożny w kwestii ewentualnej sprzedaży. Klub nie chce wzmacniać bezpośredniego rywala z Premier League, dlatego transfer do Chelsea wydaje się mało prawdopodobny. Znacznie bardziej realnym scenariuszem pozostają przenosiny za granicę.

Władze Kanonierów mają być gotowe wysłuchać ofert za piłkarza. Według informacji jego wartość może wynosić od 35 do 40 milionów funtów. Taka kwota sprawia, że ewentualny transfer byłby jedną z najgłośniejszych operacji z udziałem młodego zawodnika podczas letniego okna.

Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą okazać się przełomowe dla przyszłości jednego z największych talentów akademii Arsenalu.