Chiesa coraz bliżej odejścia z Liverpoolu. Dwa kluby w grze

Federico Chiesa może wkrótce zakończyć swoją przygodę z Liverpoolem. Włoski skrzydłowy chce wrócić do Serie A, a zainteresowanie jego usługami wykazują już konkretne kluby.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool jest gotowy na sprzedaż Chiesy

Federico Chiesa nie zdołał odegrać znaczącej roli po przeprowadzce na Anfield i wszystko wskazuje na to, że tego lata opuści Liverpool. Według najnowszych informacji The Reds są otwarty na wysłuchanie ofert za reprezentanta Włoch. Największe zainteresowanie zawodnikiem wykazują obecnie Napoli oraz Como. Oba kluby monitorują sytuację i analizują możliwość sprowadzenia skrzydłowego.

Liverpool preferuje definitywną sprzedaż piłkarza. Władze angielskiego klubu oczekują za Chiesę około 20 milionów euro. Nie jest jednak pewne, czy zainteresowane zespoły będą gotowe wyłożyć taką kwotę od razu.

Według CaughtOffside Napoli i Como mogą spróbować negocjować wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Taki wariant byłby dla obu włoskich klubów znacznie łatwiejszy do zrealizowania pod względem finansowym.

Ostateczna decyzja ma zapaść po rozmowach z nowym trenerem Liverpoolem Andonim Iraolą. Klub chce najpierw przeanalizować sytuację kadrową przed podjęciem ostatecznych kroków dotyczących przyszłości zawodnika.

Możliwe odejście Chiesy wpisuje się w okres dużych zmian na Anfield. Z klubem rozstali się już Mohamed Salah, Andrew Robertson i Ibrahima Konate, a stanowisko trenera objął Iraola. Liverpool przygotowuje się do przebudowy kadry, dlatego sprzedaż piłkarzy, którzy nie odgrywają kluczowych ról, jest jednym z elementów planu na najbliższe tygodnie.