Real przedstawił ofertę Juventusowi. Szykuje się niespodziewany transfer

Franco Mastantuono może wkrótce trafić do Serie A, choć nie na zasadzie definitywnego transferu. Real Madryt przedstawił Juventusowi propozycję, która może okazać się interesującym rozwiązaniem dla obu stron.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Juventus analizuje ofertę Królewskich

Franco Mastantuono jest jednym z największych talentów argentyńskiej piłki i znajduje się w długoterminowych planach Realu Madryt. Według „TuttoSport” Królewscy nie chcą jednak zatrzymywać młodego zawodnika w kadrze na przyszły sezon, jeśli nie będzie miał gwarancji regularnej gry.

Dlatego madrycki klub zaproponował Juventusowi wypożyczenie piłkarza. W grę nie wchodzi sprzedaż definitywna, ponieważ władze Realu są przekonane o ogromnym potencjale zawodnika i chcą zachować pełną kontrolę nad jego przyszłością.

W Turynie do sprawy podchodzą ostrożnie. Działacze chcą najpierw ocenić, czy profil Argentyńczyka odpowiada wymaganiom Luciano Spallettiego. Juventus przygotowuje się obecnie do dużej przebudowy ofensywy po odejściu Dusana Vlahovicia oraz spodziewanych rozstaniach z Jonathanem Davidem, Arkadiuszem Milikiem i Loisem Opendą.

Real nie zamierza jednak czekać w nieskończoność na decyzję włoskiego klubu. Według źródła przedstawiciele mistrzów Hiszpanii skontaktowali się już również z innymi zespołami Serie A. Część z nich nie występuje w europejskich pucharach, ale może zaoferować zawodnikowi więcej minut na boisku.

Równolegle trwają także rozmowy dotyczące Gonzalo Garcii. W tym przypadku strony rozważają jednak definitywny transfer z opcją odkupu wpisaną do umowy. W tle pozostaje również sytuacja Brahima Diaza, której rozwój ma zależeć od zakończenia mistrzostw świata przez reprezentację Maroka.