Były piłkarz Wisły obrał nowy kierunek. Podpisał kontrakt na lata

22:30, 11. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  WislaPortal.pl

Ardit Nikaj znalazł nowy klub po zakończeniu przygody z Wisłą Kraków. Albański skrzydłowy wraca do ojczyzny i podpisał z nowym pracodawcą długoterminowy kontrakt.

Ardit Nikaj
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ardit Nikaj

Ardit Nikaj opuścił Wisłę i szybko znalazł nowy klub

Ardit Nikaj będzie kontynuował karierę w albańskiej ekstraklasie. Jak przekazał serwis WislaPortal, były zawodnik Wisły Kraków został nowym piłkarzem AF Elbasani. Skrzydłowy podpisał z klubem długoterminową umowę, która ma obowiązywać aż do zakończenia sezonu 2028/2029.

24-latek zaliczył zatem powrót do ojczyzny po epizodzie w polskiej piłce. Chociaż jego pobyt w szeregach 13-krotnych mistrzów Polski nie trwał długo, pozostawił po sobie kilka pozytywnych wspomnień. W barwach Białej Gwiazdy wystąpił łącznie w 14 spotkaniach, zdobywając dwie bramki.

Nowy klub Albańczyka należy obecnie do ścisłej czołówki krajowych rozgrywek. AF Elbasani zakończyło poprzedni sezon na drugim miejscu w lidze, zdobywając tytuł wicemistrza Albanii. Dzięki temu zespół wywalczył sobie prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA, co otwiera przed Nikajem możliwość występów na europejskiej scenie.

Przed byłym graczem Wisły nowy rozdział kariery. Występy w walczącej o najwyższe cele drużynie oraz możliwość rywalizacji w europejskich pucharach sprawiają, że najbliższe miesiące mogą być dla niego jednymi z najważniejszych w dotychczasowej karierze.

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