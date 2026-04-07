Conte mówił o powrocie do reprezentacji. Jasna deklaracja po meczu

Antonio Conte zabrał głos po zwycięstwie Napoli z Milanem i odniósł się do spekulacji o reprezentacji Włoch. Trener nie unikał tematu i jasno określił swoje stanowisko.

Conte chce zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch

Napoli pokonało Milan 1:0 po golu Matteo Politano w końcówce spotkania. Zwycięstwo pozwoliło zespołowi wyprzedzić rywala w tabeli i zmniejszyć stratę do lidera, którym jest Inter Mediolan. Mecz miał duże znaczenie w kontekście walki o czołowe miejsca na koniec sezonu.

Antonio Conte odniósł się po spotkaniu do spekulacji medialnych, w których jest łączony z reprezentacją Włoch. – Media muszą pisać i to normalne, że moje nazwisko się pojawia. Gdybym był prezesem federacji, rozważyłbym swoją kandydaturę z wielu powodów – powiedział trener. Podkreślił także swoje doświadczenie w pracy z kadrą.

Szkoleniowiec zaznaczył, że prowadzenie reprezentacji to dla niego wyjątkowe wyróżnienie. – Już byłem selekcjonerem i znam to środowisko. To dla mnie zaszczyt, bo reprezentowanie swojego kraju jest czymś pięknym – przyznał. Jednocześnie przypomniał o obowiązującym kontrakcie.

Conte wskazał również na problemy włoskiej piłki po nieudanych eliminacjach. – Po braku awansu na trzy mundiale trzeba zrobić coś poważnego. Teraz wszystko wygląda jak katastrofa, ale nawet w takich sytuacjach można coś uratować – ocenił. Zwrócił uwagę na potrzebę zmian systemowych.

Na koniec trener odniósł się do swojej przyszłości klubowej. – Mam jeszcze rok kontraktu i po sezonie spotkam się z prezesem – podkreślił. Jego nazwisko pozostaje jednak jednym z głównych kandydatów do objęcia reprezentacji po odejściu Gennaro Gattuso.

