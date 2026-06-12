Larin bohaterem Kanadyjczyków! Bośnia była blisko triumfu [WIDEO]

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny była blisko zwycięstwa, ale wtedy na boisku zameldował się Cyle Larin. Napastnik reprezentacji Kanady zdobył bramkę na wagę remisu zaledwie trzy minuty po wejściu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cyle Larin

Kanada zremisowała z Bośnią. Wejście smoka w wykonaniu Larina

Reprezentacja Kanady, czyli jeden ze współgospodarzy Mistrzostw Świata 2026 ma już za sobą pierwszy mecz na turnieju. W piątek wieczorem (12 czerwca) podejmowali Bośnię i Hercegowinę na BMO Field w Toronto. Mimo wyraźnej przewagi przez większą część spotkania wydawało się, że podopieczni Jesse Marscha nie zdobędą ani jednego punktu. Wtedy jednak pojawił się Cyle Larin.

Wróćmy jednak na chwilę do początku meczu. Już na samym starcie stuprocentową okazję zmarnował Memić, który mógł dać prowadzenie Bośni. Kilka minut później Kanadę na prowadzenie mógł wyprowadzić Jonathan David, ale i on nie był tego wieczoru skuteczny. Jako pierwszy worek z bramkami otworzył Jovo Lukić, wykorzystując dośrodkowanie Seada Kolasinaca.

Tak wykorzystuje się stałe fragmenty gry! 🇧🇦



Bośnia i Hercegowina prowadzi w Toronto!



📲 Oglądaj transmisję meczu Kanada 🆚 Bośnia i Hercegowina ▶️ https://t.co/PbWP48GZxo pic.twitter.com/JVYfShF44p — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 12, 2026

Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem gości. Natomiast od początku drugiej połowy Kanada rzuciła się do odrabiania strat. Brakowało im jednak skuteczności oraz szczęścia. Raz za razem marnowali kolejne okazje.

SZEF OBRONY!



Sead Kolasinac ratuje Bośnię i Hercegowinę przed stratą gola!



📲 Oglądaj transmisję meczu Kanada 🆚 Bośnia i Hercegowina ▶️ https://t.co/PbWP48GZxo pic.twitter.com/sFv9TsjyRz — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 12, 2026

Przełamanie przyszło dopiero w ostatnim kwadransie. W 78. minucie na murawie zameldował się Cyle Larkin, napastnik Southampton. Jeden z najbardziej doświadczonych reprezentantów kraju klonowego liścia już trzy minuty później doprowadził kibiców do ekstazy. 31-latek strzelił gola na wagę remisu, dzięki czemu podopieczni Jesse Marscha wciąż mogą otwarcie myśleć o awansie.

Cyle Larin daje Kanadzie wyrównanie!



Wszedł z ławki rezerwowych i już dwie minuty później cieszył się z gola!



📲 Oglądaj transmisję meczu Kanada 🆚 Bośnia i Hercegowina ▶️ https://t.co/PbWP48GZxo pic.twitter.com/Fx3FNrVlCT — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 12, 2026

Kanada 1:1 Bośnia i Hercegowina (78′ Larin – 21′ Lukić)