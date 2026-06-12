MŚ 2026. Tabela grupy B po meczu Kanada – Bośnia i Hercegowina

MŚ 2026: Bośnia i Hercegowina uciszyła Kanadę
W piątkowy wieczór zobaczyliśmy starcie, w którym reprezentacja Kanady mierzyła się z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie rozgrywane w Toronto przyniosło mnóstwo emocji, ale nie zakończyło się one pozytywnie dla obu drużyn. Rywalizacja zakończyła się remisem 1:1 po golach Jovo Lukicia oraz Cyle Larina. Zarówno miejscowy zespół, jak i popularne Smoki miały swoje okazje bramkowe, aby sięgnąć po upragnione zwycięstwo, ale rywalizacja zakończyła się podziałem punktów.
Bośnia i Hercegowina oraz Kanada tym samym dopisali do swojego dorobku po jednym oczku. To idealny scenariusz dla Szwajcarów, którzy mogą zostać samotnym liderem, jeśli pokonają Katar. A Helweci będą zdecydowanym faworytem tego starcia.
Tabela grupy B
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Bośnia i Hercegowina
|0-1-0
|1:0
|1
|2.
|Kanada
|0-1-0
|0:0
|1
|3.
|Katar
|0-0-0
|0:0
|0
|4.
|Szwajcaria
|0-0-0
|0:1
|0
Czekamy na mecz Szwajcaria – Katar
Już w sobotni wieczór odbędzie się drugie spotkanie w grupie B, w którym reprezentacja Szwajcarii zagra z Katarem. Zdecydowanym faworytem tego starcia oczywiście będą Helweci, którzy mają ogromne ambicje związane z tym turniejem. Katarczycy natomiast będą chcieli zmazać plamę z ostatniego mundialu i spróbują sprawić niespodziankę wyżej notowanym rywalom.
Druga kolejka przyniesie wiele emocji
Bośnia i Hercegowina w swoim drugim występie na Mistrzostwach Świata 2026 zagra ze Szwajcarią. Forma Helwetów jest dla nas wielką niewiadomą, a podopieczni Sergeja Barbareza wysłali jasny sygnał, że są doskonale przygotowani do turnieju. Ten mecz zapowiada się niezwykle ekscytująco
Reprezentacja Kanady natomiast w kolejnym meczu spróbuje sięgnąć po trzy punkty. Współgospodarze turnieju zagrają z Katarem, który jest kopciuszkiem tej grupy. Fani już mogą zacierać swoje ręce na kolejne starcia w grupie B.
Terminarz 2. kolejki grupy B MŚ 2026
- Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina: 18 czerwca, godzina 21:00
- Kanada – Katar, 19 czerwca, godzina 00:00