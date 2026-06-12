MŚ 2026. Tabela grupy B po meczu Kanada – Bośnia i Hercegowina

23:01, 12. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Kanada oraz Bośnia Hercegowina dopisali do swojego dorobku po punkcie. Piątkowa rywalizacja zakończyła się bowiem remisem 1:1. Sprawdź, jak prezentuje się tabela grupy B po tym spotkaniu.

Jovo Lukić oraz Ismael Kone
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jovo Lukić oraz Ismael Kone

MŚ 2026: Bośnia i Hercegowina uciszyła Kanadę

W piątkowy wieczór zobaczyliśmy starcie, w którym reprezentacja Kanady mierzyła się z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie rozgrywane w Toronto przyniosło mnóstwo emocji, ale nie zakończyło się one pozytywnie dla obu drużyn. Rywalizacja zakończyła się remisem 1:1 po golach Jovo Lukicia oraz Cyle Larina. Zarówno miejscowy zespół, jak i popularne Smoki miały swoje okazje bramkowe, aby sięgnąć po upragnione zwycięstwo, ale rywalizacja zakończyła się podziałem punktów.

Bośnia i Hercegowina oraz Kanada tym samym dopisali do swojego dorobku po jednym oczku. To idealny scenariusz dla Szwajcarów, którzy mogą zostać samotnym liderem, jeśli pokonają Katar. A Helweci będą zdecydowanym faworytem tego starcia.

Tabela grupy B

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Bośnia i Hercegowina0-1-01:01
2.Kanada0-1-00:01
3.Katar0-0-00:00
4.Szwajcaria0-0-00:10

Czekamy na mecz Szwajcaria – Katar

Już w sobotni wieczór odbędzie się drugie spotkanie w grupie B, w którym reprezentacja Szwajcarii zagra z Katarem. Zdecydowanym faworytem tego starcia oczywiście będą Helweci, którzy mają ogromne ambicje związane z tym turniejem. Katarczycy natomiast będą chcieli zmazać plamę z ostatniego mundialu i spróbują sprawić niespodziankę wyżej notowanym rywalom.

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Druga kolejka przyniesie wiele emocji

Bośnia i Hercegowina w swoim drugim występie na Mistrzostwach Świata 2026 zagra ze Szwajcarią. Forma Helwetów jest dla nas wielką niewiadomą, a podopieczni Sergeja Barbareza wysłali jasny sygnał, że są doskonale przygotowani do turnieju. Ten mecz zapowiada się niezwykle ekscytująco

Reprezentacja Kanady natomiast w kolejnym meczu spróbuje sięgnąć po trzy punkty. Współgospodarze turnieju zagrają z Katarem, który jest kopciuszkiem tej grupy. Fani już mogą zacierać swoje ręce na kolejne starcia w grupie B.

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Terminarz 2. kolejki grupy B MŚ 2026

  • Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina: 18 czerwca, godzina 21:00
  • Kanada – Katar, 19 czerwca, godzina 00:00

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