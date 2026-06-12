Christian Pulisic tego lata może opuścić AC Milan. Amerykanin może zaliczyć hitową przeprowadzkę w Serie A. Zawodnik Rossonerich jest celem Gian Piero Gasperiniego, który prowadzi AS Romę - informuje Daniele Longo.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic

AS Roma pozyska Christiana Pulisica?! Gian Piero Gasperini jest na „tak”

Christian Pulisic doskonale odnalazł się w AC Milanie. Reprezentant USA odgrywa kluczową rolę w zespole, ale tego lata może opuścić statek Rossonerich. Daniele Longo zdradza, że skrzydłowy może być bohaterem wielkiej przeprowadzki w Serie A. Amerykanin znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań AS Romy.

Zwolennikiem transferu Christiana Pulisica jest sam Gian Piero Gasperini, zdradza wspomniane źródło. Szkoleniowiec AS Romy chciałby nawiązać współpracę z Amerykaninem. Ten ruch jak najbardziej może się wydarzyć. Giallorossi mogą przekonać Amerykanina grą w Lidze Mistrzów. A warto zaznaczyć, że AC Milan nie zdołał zakwalifikować się do Champions League.

AC Milan z pewnością nie będzie chciał puścić Christiana Pulisica. Do rozstania mogłaby ich przekonać jednak kosmiczna oferta transferowa. AS Roma nie dysponuje olbrzymim budżetem transferowym. Ciężko sobie zatem wyobrazić, że reprezentant USA wyląduje tego lata w stolicy Italii. We Włoszech jednak działy się nie takie rzeczy na rynku transferowym.

Christian Pulisic w zeszłym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce AC Milanu. Skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 10 trafień, a także zaliczył cztery asysty.