Arbeloa obejmie giganta?! Wyrasta na głównego kandydata

18:20, 12. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Alvaro Arbeloa może szybko wrócić na ławkę trenerską. Hiszpański szkoleniowiec może wylądować w Serie A, ponieważ jest jednym z kandydatów do pracy w AC Milanie - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Alvaro Arbeloa
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

AC Milan szuka trenera. Alvaro Arbeloa jednym z kandydatów

Alvaro Arbeloa ma za sobą przygodę w Realu Madryt. Królewscy jednak zdecydowali się postawić na Jose Mourinho, a Hiszpan musi szukać nowego pracodawcy. Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że szkoleniowiec może objąć uznany klub. Jest bowiem jednym z kandydatów z objęcia AC Milanu.

Włoski klub bacznie poszukuje następcy Massimiliano Allegriego. Wydawało się, że zatrudnienie Olivera Glasnera jest kwestią czasu. Rossoneri jednak rozważają inne kandydatury. W tym gronie znalazł się właśnie Alvaro Arbeloa. Na ten moment Hiszpan znajduje się jedynie w orbicie zainteresowań. Mediolańczycy nie wykonali jeszcze odpowiednich kroków dążących do pozyskania 43-latka.

Zeszły sezon mógł być przełomowy dla Alvaro Arbeloi w karierze trenerskiej. Szkoleniowiec w trakcie kampanii zastąpił Xabiego Alonso w Realu Madryt. Szkoleniowiec jednak nie poprawił sytuacji zespoły, ale inne zespoły nie będą teraz potrafiły przejść obojętnie obok niego. Królewscy w CV robią wrażenie, co z pewnością ma na uwadze AC Milan.

Alvaro Arbeloa poprowadził Real Madryt w 28 spotkaniach. Zespół pod wodzą 43-latka wygrał 18 spotkań, zaliczył dwa remisy, a także poniósł aż osiem porażek.

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