Napoli chce belgijskiego pomocnika. Ma za sobą udaną kampanię

22:27, 12. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TuttoMercatoWeb

Arne Engels rozegrał świetny sezon w barwach Celticu Glasgow. Jego znakomita postawa nie umknęła uwadze SSC Napoli - przekonuje serwis TuttoMercatoWeb.

Arne Engels
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Engels

Arne Engels wzbudził zainteresowanie SSC Napoli

SSC Napoli przechodzi przez okres istotnych zmian przed rozpoczęciem nowego sezonu. Antonio Conte nie pełni już funkcji szkoleniowca drużyny Azzurrich, a jego następcą ma zostać Massimiliano Allegri. Władze klubu spod Wezuwiusza liczą, że doświadczony menedżer pomoże zespołowi walczyć o najważniejsze trofea w kraju oraz Europie. Oprócz rotacji na ławce trenerskiej spodziewane są również roszady kadrowe. Napoli zakończyło minioną kampanię Serie A na drugim miejscu i zamierza wzmocnić skład, aby w kolejnych rozgrywkach pokazać się z jeszcze lepszej strony.

Jak informuje serwis „TuttoMercatoWeb”, na celowniku neapolitańskiego giganta znalazł się Arne Engels. 22-letni belgijski pomocnik na co dzień występuje w barwach Celticu Glasgow i ma za sobą bardzo udany sezon. Mierzący 185 centymetrów zawodnik zwrócił uwagę skautów Napoli nie tylko swoją jakością w środku pola, ale również wszechstronnością. Engels może bowiem występować jako środkowy pomocnik, wahadłowy, a nawet prawy obrońca. Taka uniwersalność jest szczególnie ceniona przez kluby rywalizujące na kilku frontach.

Czterokrotny reprezentant Belgii gra w szkockiej ekstraklasie od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do Celticu z Augsburga za 13 milionów euro. Wcześniej reprezentował również barwy Club Brugge oraz KAA Gent. Arne Engels rozegrał w ostatniej kampanii 46 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst. Według danych portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 20 milionów euro. Kontrakt piłkarza z klubem z Glasgow obowiązuje do 2028 roku.

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