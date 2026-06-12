Napoli chce belgijskiego pomocnika. Ma za sobą udaną kampanię

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Engels

Arne Engels wzbudził zainteresowanie SSC Napoli

SSC Napoli przechodzi przez okres istotnych zmian przed rozpoczęciem nowego sezonu. Antonio Conte nie pełni już funkcji szkoleniowca drużyny Azzurrich, a jego następcą ma zostać Massimiliano Allegri. Władze klubu spod Wezuwiusza liczą, że doświadczony menedżer pomoże zespołowi walczyć o najważniejsze trofea w kraju oraz Europie. Oprócz rotacji na ławce trenerskiej spodziewane są również roszady kadrowe. Napoli zakończyło minioną kampanię Serie A na drugim miejscu i zamierza wzmocnić skład, aby w kolejnych rozgrywkach pokazać się z jeszcze lepszej strony.

Jak informuje serwis „TuttoMercatoWeb”, na celowniku neapolitańskiego giganta znalazł się Arne Engels. 22-letni belgijski pomocnik na co dzień występuje w barwach Celticu Glasgow i ma za sobą bardzo udany sezon. Mierzący 185 centymetrów zawodnik zwrócił uwagę skautów Napoli nie tylko swoją jakością w środku pola, ale również wszechstronnością. Engels może bowiem występować jako środkowy pomocnik, wahadłowy, a nawet prawy obrońca. Taka uniwersalność jest szczególnie ceniona przez kluby rywalizujące na kilku frontach.

Czterokrotny reprezentant Belgii gra w szkockiej ekstraklasie od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do Celticu z Augsburga za 13 milionów euro. Wcześniej reprezentował również barwy Club Brugge oraz KAA Gent. Arne Engels rozegrał w ostatniej kampanii 46 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst. Według danych portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 20 milionów euro. Kontrakt piłkarza z klubem z Glasgow obowiązuje do 2028 roku.