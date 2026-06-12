Tottenham planuje zatrzymać gwiazdora. Zaoferuje mu nową umowę

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Pedro Porro może przedłużyć kontrakt z Tottenhamem Hotspur

Pedro Porro od kilku sezonów należy do grona najlepszych prawych obrońców występujących w czołowych europejskich ligach. Nic więc dziwnego, że 26-letni Hiszpan regularnie przyciąga uwagę największych klubów na rynku transferowym. W ostatnim czasie media informowały o zainteresowaniu ze strony Manchesteru City, którego akademię ten zawodnik reprezentował w przeszłości. Takie doniesienia nie mogły przejść bez echa w Tottenhamie Hotspur, który chce jak najszybciej zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich kluczowych piłkarzy.

Jak przekazał Fabrizio Romano, londyński klub prowadzi zaawansowane rozmowy z Pedro Porro w sprawie przedłużenia kontraktu. Negocjacje mają przebiegać w pozytywnej atmosferze, a obie strony są optymistycznie nastawione do osiągnięcia porozumienia. Obecna umowa zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, natomiast nowe porozumienie miałoby wydłużyć współpracę aż do 2030 roku. Hiszpański defensor mógłby również liczyć na znaczącą podwyżkę wynagrodzenia. Wszystko wskazuje więc na to, że Tottenham nie zamierza rozstawać się ze swoją gwiazdą.

Szesnastokrotny reprezentant Hiszpanii występuje w barwach ekipy Kogutów od stycznia 2023 roku, gdy trafił do Londynu ze Sportingu Lizbona. Początkowo grał dla Tottenhamu na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 40 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 47 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Aktualna wartość rynkowa doświadczonego bocznego obrońcy jest szacowana na około 35 milionów euro, co potwierdza jego wysoką pozycję na europejskim rynku.