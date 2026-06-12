Bayer przechytrzył europejskich gigantów. Wielki talent zagra w Leverkusen

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kennet Eichhorn

Kennet Eichhorn podpisał kontrakt z Bayerem Leverkusen

Bayer Leverkusen poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Kenneta Eichhorna na zasadzie transferu definitywnego z Herthy Berlin. 16-letni pomocnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał z nowym klubem długoterminowy kontrakt. Choć szczegóły umowy nie zostały oficjalnie ujawnione, to niemieckie media przekonują, iż porozumienie ma obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku. Władze Bayeru wiążą z młodym piłkarzem ogromne nadzieje i wierzą, że w przyszłości stanie się on ważną postacią pierwszego zespołu.

Według doniesień prasy kwota transakcji wyniosła dziewięć milionów euro. Dodatkowe środki miały natomiast trafić do rodziny oraz przedstawicieli zawodnika na podstawie zapisów zawartych w jego klauzuli. Eichhorn był w ostatnich miesiącach jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych piłkarzy w Europie. Jego nazwisko łączono między innymi z Bayernem Monachium, Realem Madryt, Barceloną, Manchesterem City, Liverpoolem oraz Paris Saint-Germain. Ostatecznie utalentowany Niemiec uznał jednak, że najlepsze warunki do dalszego rozwoju znajdzie właśnie w Leverkusen.

W minionym sezonie Kennet Eichhorn rozegrał 20 spotkań, zdobywając dwie bramki. Młodzieżowy reprezentant Niemiec jest uznawany za jeden z największych talentów swojego pokolenia. Defensywny pomocnik już wkrótce stanie przed szansą debiutu w Bundeslidze i rywalizacji na najwyższym poziomie. Do tej pory występował głównie w rozgrywkach młodzieżowych oraz na zapleczu niemieckiej elity, a teraz rozpoczyna najważniejszy etap swojej dotychczasowej kariery.