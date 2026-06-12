Rafael Leao może obrać sensacyjny kierunek. To byłaby niespodzianka

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Galatasaray Stambuł chce pozyskać Rafaela Leao

Rafael Leao w jednym z ostatnich wywiadów zapowiedział, że opuści AC Milan podczas letniego okienka transferowego. 27-letni Portugalczyk jest gotowy na nowe wyzwanie po kilku kampaniach spędzonych w Mediolanie, a włoski klub czeka na oferty za swojego zawodnika. Skrzydłowy od lat należał do najważniejszych postaci ekipy Rossonerich, dlatego jego odejście zapowiada się jako duże wydarzenie na rynku. Wszystko wskazuje na to, że Leao nie będzie narzekał na brak zainteresowania, gdy transferowa karuzela rozkręci się na dobre.

Dotychczas Leao był łączony przede wszystkim z gigantami Premier League – takimi jak Arsenal, Chelsea oraz Manchester United. Niewykluczone jednak, iż angielskich potentatów uprzedzi turecka potęga. Jak poinformował w mediach społecznościowych Nicolo Schira, Galatasaray Stambuł pracuje bowiem nad sprowadzeniem zawodnika Milanu i oferuje mu czteroletni kontrakt o wartości 10 milionów euro za każdy sezon gry. Czas pokaże, czy lewy napastnik zdecyduje się kontynuować karierę nad Bosforem.

44-krotny reprezentant Portugalii występuje w barwach drużyny Rossonerich od sierpnia 2019 roku, kiedy przeniósł się na San Siro z LOSC Lille za niespełna 50 milionów euro. W minionej kampanii rozegrał 31 spotkań, zdobył 10 bramek oraz zanotował 3 asysty. Umowa mierzącego 188 centymetrów piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że kontrakt nie zostanie wypełniony do końca, a jego przyszłość będzie związana z innym klubem.