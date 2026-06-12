Canarinhos z premierowym zwycięstwem? Sobotni kupon na mecze Mundialu

Sobota 13 czerwca stoi pod znakiem kolejnych zmagań na Mistrzostwach Świata 2026. Na ten dzień zaplanowano cztery starcia, z których na tapet wezmę dwa: Katar kontra Szwajcaria oraz Brazylia kontra Maroko. Jak potoczą się te pojedynki? Czy Brazylia potwierdzi status faworyta i zdobędzie trzy punkty? Sprawdź moją propozycję kuponu oraz typy bukmacherskie na dziś.

fot. Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Brazylii

Sobota 13 czerwca stoi pod znakiem kolejnych zmagań na Mistrzostwach Świata 2026. Na ten dzień zaplanowano cztery starcia, z których na tapet wezmę dwa: Katar kontra Szwajcaria oraz Brazylia kontra Maroko. Jak potoczą się te pojedynki? Czy Brazylia potwierdzi status faworyta i zdobędzie trzy punkty? Sprawdź moją propozycję kuponu oraz typy bukmacherskie na dziś.

Katar vs Szwajcaria. Typy na dziś

Mecz Kataru ze Szwajcarią rozegrany zostanie o godzinie 21:00 na Levi’s Stadium w Santa Clarze nieopodal San Francisco, a jego arbitrem będzie pochodzący z Hondurasu Said Martinez. Będzie to drugie w historii bezpośrednie starcie tych drużyn. Poprzednie – towarzyskie w listopadzie 2018 roku – zakończyło się wynikiem 1-0 dla Kataru.

Katar: za drugim razem już trudniej

Katarczycy rozpoczną dziś zmagania w swoim drugim z rzędu, a zarazem drugim w historii Mundialu. Cztery lata temu występowali oni w roli gospodarza, lecz nie udało im się choćby wyjść z grupy. Teraz Katarczycy na papierze również będą outsiderami, a ponieważ nie będą grać u siebie, o przejście pierwszej fazy może być im jeszcze trudniej niż ostatnim razem. Z drugiej strony Katar wygrał dwie ostatnie edycje Pucharu Azji (2019 i 2023), co daje kibicom tej drużyny spore powody do optymizmu. Na początek podopiecznych trenera Julena Lopeteguiego czeka najtrudniejszy mecz fazy grupowej.

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Szwajcaria: przebić sufit

Reprezentacja Szwajcarii to drużyna, która przyzwyczaiła swoich fanów do występów na dużych turniejach. Tegoroczny Mundial jest dla Helwetów szóstym z rzędu i ponownie oczekiwania wobec tej drużyny są spore. Zespół prowadzony przez trenera Murata Yakina celuje przede wszystkim w pierwsze miejsce w grupie, które powinno pomóc w awansie do ćwierćfinału, który od dłuższego czasu pozostaje dla Rosscrociatich niespełnionym marzeniem. Szwajcaria ma za sobą bardzo udane eliminacje, w których bez większego problemu zajęła pierwsze miejsce w grupowej tabeli. Tegoroczne mecze towarzyskie tej drużyny to z kolei porażka 3:4 z Niemcami, remis 0:0 z Norwegią, wygrana 4:1 z Jordanią oraz remis 1:1 z Australią.

Kursy na wygraną lub remis w meczu Katar - Szwajcaria STS 1 13.00 X 6.50 2 1.24 Czytaj recenzję Recenzja Postaw!

Co obstawiam?

Wyraźnymi faworytami tego meczu będą Szwajcarzy. Jest to mecz głównego kandydata do zwycięstwa w grupie z zespołem typowanym do zajęcia ostatniego miejsca, więc trudno dziwić się wystawionym kursom. Osobiście sądzę, że Helweci zrobią, co do nich należy i zgarną komplet punktów. Ich solidna jak dotąd defensywa powinna dodatkowo sprawić, że owo zwycięstwo będzie skromne, a w samym meczu padnie niewiele bramek. Moim pierwszym z sobotnich typów na Mundial będzie więc połączenie wygranej Szwajcarii z underem 4.5 gola.

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Brazylia vs Maroko. Moje typy

Brazylia oraz Maroko zagrają ze sobą na Meadowlands Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey. Pierwszy gwizdek tego meczu wybrzmi o północy czasu polskiego, a jego sędzią będzie Slavko Vincic. Poprzedni mecz omawianych drużyn miał miejsce w 2023 roku. Było to towarzyskie starcie zakończone zwycięstwem Maroka 2-1.

Brazylia: w pogoni za szóstą gwiazdką

Canarinhos do Mistrzostw Świata staną po bardzo nieudanych eliminacjach. Braku awansu nikt wprawdzie nie brał pod uwagę – tym bardziej że Brazylia to jedyny zespół, który zagrał na wszystkich jak dotąd Mundialac – lecz zaledwie piąte miejsce i dwie porażki z Argentyną to wyniki, które spowodowały ogromne rozczarowanie. Zmagania eliminacyjne Brazylijczycy zakończyli z Carlo Ancelottim w roli selekcjonera, który dostał za zadanie odbudowanie zespołu po serii fatalnych występów. Mecze towarzyskie rozegrane w 2025 i 2026 roku to raczej gra w kratkę, lecz w tym momencie Brazylia może pochwalić się serią trzech zwycięstw z kolei. Dziś czeka ją teoretycznie najtrudniejszy mecz w fazie grupowej, którego wynik najprawdopodobniej zadecyduje o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie C.

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Maroko: potwierdzić wysokie aspiracje

Lwy Atlasu wracają na Mistrzostwa Świata po historycznym wyczynie, jakim było zajęcie czwartego miejsca na Mundialu w Katarze. Było to najlepsze osiągnięcie nie tylko dla samej reprezentacji Maroka, ale i ogólnie dla całego afrykańskiego futbolu, dlatego stanowi ono ogromny sukces. Maroko jest też aktualnym mistrzem Afryki, choć tytuł zdobyo w cieniu ogromnych kontrowersji i nie uczyniło tego na boisku, a w wyniku decyzji CAF (Afrykańska Konfederacja Piłkarska – przyp. red.), która ukarała Senegal odebraniem pucharu za zejście z boiska w końcówce meczu finałowego, lecz zrobiła to niemal dwa miesiące po finałowym starciu, w którym to Senegal zwyciężył po dogrywce. Mimo to nie należy odbierać Marokańczykom szans na kolejny bardzo udany występ, ponieważ jest to ekipa szalenie mocna i bardzo zgrana, co na tego typu turniejach stanowi bardzo ważny element sukcesu. Tegoroczne mecze towarzyskie Lwów Atlasu to trzy zwycięstwa i dwa remisy, które – licząc walkower w finale PNA – stanowiły przedłużenie serii meczów bez porażki do aż 29.

Kursy na wygraną lub remis w meczu Brazylia - Maroko STS 1 1.67 X 3.80 2 5.50 Czytaj recenzję Recenzja Postaw!

Co obstawiam?

Widoczne wyżej kursy w roli faworytów tego pojedynku stawiają Brazylię. Canarinhos to bowiem jeden z kandydatów do końcowego tryumfu, a Maroko mimo swojego świetnego okresu i prawdziwej złotej generacji, w teorii uznawana jest za ekipę o mniejszym potencjale. Sam jednak nie zaryzykuję tutaj typowania w systemie 1X2, a zamiast tego obstawię powyżej 8.5 rzutu rożnego. Jedni i drudzy mają sporo potencjału ofensywnego, ale z drugiej strony powinni też pamiętać o defensywie. Zwykle mecze tego rodzaju kończą się dużą liczbą kornerów, więc sądzę, że tym razem nie będzie inaczej i w ten właśnie sposób zamykam dzisiejszy kupon.

STS 1.75 powyżej 8.5 rzutu rożnego Zagraj!

Mój kupon na sobotę 13 czerwca

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