Juventus rozważa zaskakujący transfer. Na liście życzeń była gwiazda Milanu

22:14, 12. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Corriere dello Sport

Juventus zamierza w letnim okienku pozyskać byłego piłkarza AC Milanu. Na radarze Starej Damy znalazł się Franck Kessie. Iworyjczyk odrzucił ofertę przedłużenia umowy z Al-Ahli - donosi "Corriere dello Sport".

Luciano Spalletti
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Franck Kessie celem Juventusu

Juventus przeczesuje rynek transferowym w poszukiwaniu wzmocnień. Luciano Spalletti dał swoje wytyczne, które próbuje spełnić klub. Z informacji przekazanych przez „Corriere dello Sport” dowiadujemy się, że Stara Dama zamierza ruszyć po byłego gracza AC Milanu. W kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Franck Kessie, który na co dzień broni barw Al-Ahli.

Wspomniane źródło zdradza, że Juventus stoi na dobrej drodze, aby pozyskać reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Pomocnik odrzucił bowiem możliwość przedłużenia kontraktu z saudyjskim zespołem. Wychodzi na to, że Iworyjczyk jest gotowy zmienić barwy klubowe, wyrażając chęć powrotu do europejskiego futbolu.

Juventus jednak nie będzie się spieszył z finalizacją transfer Francka Kessiego. W pierwszej kolejności Bianconeri chcą utworzyć nową strukturę zarządu. Wszystko jednak zmierza w kierunku przeprowadzki Iworyjczyka na Allianz Stadium. Ten transfer jednak wywołałby spore zamieszanie wśród fanów AC Milanu.

Franck Kessie w zeszłym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Al-Ahli. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także zaliczył sześć asyst.

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