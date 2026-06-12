Real Madryt rozpoczął rozmowy ws. transferu spadkowicza z Premier League

Mateus Fernandes, który wraz z West Hamem United spadł do Championship, jest celem transferowym Realu Madryt. Hiszpański klub rozpoczął już prace nad pozyskaniem 21-letniego pomocnika - donosi Ben Jacobs z serwisu GiveMeSport.

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mateus Fernandes trafi do Realu Madryt? Trwają negocjacje

Real Madryt rozpoczął nową erę pod wodzą Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec wrócił na Santiago Bernabeu, a jego zatrudnienie zostało już oficjalnie potwierdzone przez władze stołecznego klubu. Doświadczony trener od pierwszych dni pracy skupia się na budowie kadry, która ma walczyć o najważniejsze trofea w kraju i Europie. Według medialnych doniesień do zespołu ze stolicy Hiszpanii lada moment dołączą między innymi Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva. Niewykluczone jednak, że na liście życzeń giganta La Ligi znajduje się również kilku mniej oczywistych zawodników.

Z najnowszych raportów wynika, iż jednym z nich jest Mateus Fernandes. Jak informuje Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, Real Madryt rozpoczął już wstępne rozmowy z West Hamem United w sprawie pozyskania 21-letniego pomocnika. Jose Mourinho ma być wielkim zwolennikiem talentu młodego Portugalczyka i widzi w nim zawodnika, który mógłby wzmocnić drugą linię ekipy Królewskich. Problemem może okazać się jednak duża konkurencja ze strony Manchesteru United. Dodatkowo londyński klub oczekuje za swojego piłkarza nawet 100 milionów euro, co znacząco komplikuje negocjacje.

Mateus Fernandes reprezentuje barwy West Hamu United od sierpnia 2025 roku. Wówczas przeniósł się do drużyny The Hammers z Southampton za kwotę wynoszącą blisko 44 miliony euro. Mimo spadku ekipy Młotów z Premier League do Championship pomocnik należał do wyróżniających się zawodników zespołu. W minionym sezonie rozegrał 42 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co stawia londyńczyków w bardzo komfortowej pozycji podczas rozmów transferowych.