Bradley Barcola otwarty na przenosiny. Dwaj potentaci w grze

23:44, 12. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  L'Equipe

Bradley Barcola jest otwarty na przenosiny, a PSG rozważy oferty za swojego piłkarza. W związku z tym Arsenal oraz Liverpool zostali postawieni w stan gotowości - donosi francuska gazeta L'Equipe.

Bradley Barcola
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Arsenal oraz Liverpool rywalizują o podpis Bradleya Barcoli

Bradley Barcola może opuścić Paris Saint-Germain podczas letniego okienka transferowego. Jak informuje francuski dziennik „L’Equipe”, sam zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenia, ponieważ chciałby odgrywać jeszcze ważniejszą rolę w nowym zespole. Mistrzowie Ligue 1 również nie wykluczają sprzedaży skrzydłowego i są gotowi wysłuchać odpowiednich ofert. Sytuacja ma związek z trwającymi negocjacjami kontraktowymi, które od pewnego czasu nie przynoszą oczekiwanego przełomu. W efekcie przyszłość utalentowanego Francuza w Paryżu stoi pod znakiem zapytania.

Zdaniem tego samego źródła Arsenal oraz Liverpool uważnie obserwują rozwój wydarzeń i pozostają w gotowości do działania. Oba kluby od dłuższego czasu monitorują sytuację 23-letniego atakującego, a najbliższe tygodnie mogą stworzyć idealną okazję do podjęcia konkretnych kroków. Zarówno Kanonierzy, jak i Czerwoni poszukują dodatkowej jakości w ofensywie, dlatego Barcola znajduje się wysoko na ich listach życzeń. Niewykluczone więc, że tego lata dojdzie do interesującej rywalizacji pomiędzy dwoma angielskimi gigantami.

Bradley Barcola trafił do PSG latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i stosunkowo szybko udowodnił swoją wartość. W minionym sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył 13 bramek oraz zanotował 7 asyst, choć często rozpoczynał mecze na ławce rezerwowych. Jego szybkość, drybling oraz umiejętność gry w pojedynkach jeden na jednego sprawiają, że idealnie pasowałby do stylu gry Arsenalu czy Liverpoolu. Według danych portalu „Transfermarkt” reprezentant Francji jest wyceniany na około 70 milionów euro.

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