Juventus zapytał o włoskiego pomocnika. Zaskakujące nazwisko

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gianluca Gaetano

Gianluca Gaetano na radarze Juventusu

Juventus ma za sobą rozczarowujący sezon, który zakończył dopiero na szóstym miejscu w tabeli Serie A. Oznacza to, że ekipa Starej Damy w kolejnej kampanii będzie rywalizowała jedynie w Lidze Europy, co z pewnością nie spełnia oczekiwań kibiców oraz władz klubu. W Turynie doskonale zdają sobie sprawę, że konieczne są zmiany, aby jak najszybciej wrócić do walki o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i na arenie międzynarodowej. Z tego powodu Juventus zamierza aktywnie działać podczas letniego okienka transferowego, a jednym z celów może być zawodnik ligowego rywala.

Jak przekazał Ekrem Konur, turyńczycy skontaktowali się z Cagliari Calcio w sprawie Gianluki Gaetano. Klub z Piemontu złożył zapytanie dotyczące dostępności 26-letniego defensywnego pomocnika, który może występować na kilku pozycjach w środku pola. Według medialnych doniesień wielkim zwolennikiem sprowadzenia włoskiego piłkarza jest trener zespołu Bianconerich – Luciano Spalletti. Dla Juventusu byłby to interesujący i stosunkowo niedrogi transfer, który mógłby zwiększyć rywalizację w drugiej linii.

Gaetano z powodzeniem reprezentuje barwy drużyny z Sardynii od lutego 2024 roku. Początkowo występował w Cagliari na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 6,2 miliona euro z SSC Napoli. W minionym sezonie rozegrał 35 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował cztery asysty. Kontrakt mierzącego 183 centymetry pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Niewykluczone, że już w najbliższych miesiącach jego kariera będzie kontynuowana w Turynie.