AC Milan i Antonio Conte? Fabrizio Romano ujawnił zaskakujące kulisy

AC Milan nie zatrudni Antonio Conte po odejściu szkoleniowca z SSC Napoli. Według najnowszych informacji włoski trener nie był nawet realnym kandydatem do pracy.

fot. Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Milan podjął decyzję. Conte usłyszał jasny sygnał

AC Milan w ostatnich tygodniach łączył się z Antonio Conte po zmianach na stanowisku trenera i licznych spekulacjach wokół przyszłości klubu. Media we Włoszech sugerowały, że były selekcjoner reprezentacji Italii może zostać nowym szkoleniowcem Rossonerich. Najnowsze informacje wskazują jednak, że taki scenariusz od początku był mało prawdopodobny.

Jak poinformował natomiast Fabrizio Romano, cytowany przez Time2play Italia, między Milanem a Conte nie doszło do żadnych konkretnych kontaktów. Dziennikarz podkreślił, że mimo licznych medialnych doniesień włoski klub nie rozpoczął negocjacji z trenerem, który niedawno zakończył pracę w SSC Napoli.

Według Romano decyzja zapadła przede wszystkim po stronie zarządu klubu z Mediolanu. Rossoneri mają szukać szkoleniowca preferującego inny styl gry i inną filozofię prowadzenia zespołu. Właśnie dlatego kandydatura Conte została odrzucona jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek rozmów.

Włoski szkoleniowiec nadal pozostaje natomiast jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Włoch. Jak zaznaczył znany insider, Conte byłby zainteresowany powrotem do kadry, jednak obecnie nie jest to jeszcze odpowiedni moment na taki ruch. W przestrzeni medialnej pojawia się również nazwisko Roberto Manciniego, który także ma być gotowy na ponowne przejęcie reprezentacji.