Motor Lublin pożegnał zawodnika. Jest oficjalne potwierdzenie

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Arkadiusz Najemski odchodzi z Motoru

Motor Lublin zakończył sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie na 12. miejscu w tabeli. W ostatnich dniach klub poinformował o kilku istotnych ruchach kadrowych. Z klubem pożegnał się już bramkarz Ivan Brkić, który przenosi się do Legii Warszawa. Do Wisły Płock dołącza z kolei Michał Król. Drużynę prowadzoną przez Mateusza Stolarskiego opuszcza również Filip Wójcik.

W czwartek Motor oficjalnie potwierdził rozstanie z Arkadiuszem Najemskim. Kontrakt stopera wygasa wraz z końcem czerwca i nie zostanie przedłużony. 30-letni obrońca trafił do Lublina w lutym 2021 roku z GKS-u Bełchatów. W minionym sezonie rozegrał 17 spotkań. Łącznie w barwach Motoru wystąpił w 113 meczach, w których zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst.

Najemski był jednym z piłkarzy, którzy wspólnie z klubem przeszli drogę od trzeciego szczebla rozgrywkowego aż do najwyższej klasy rozgrywkowej. Obrońca odgrywał istotną rolę w zespole. Wcześniej w swojej karierze zawodnik był związany z Legią Warszawa, Zagłębiem Sosnowiec oraz Wigrami Suwałki.

— Motor Lublin (@MotorLublin) May 28, 2026

– Dziękujemy za wszystkie sezony, występy i wspólnie przeżyte emocje. Życzymy powodzenia, sukcesów oraz wszystkiego najlepszego w dalszym etapie kariery! – przekazano w oświadczeniu klubu.