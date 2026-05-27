Mason Greenwood łączony z Serie A. To będzie głośny transfer

Mason Greenwood znajduje się na liście życzeń Romy - ujawnia "La Gazzetta dello Sport". W tym sezonie angielski skrzydłowy błyszczał w barwach Olympique Marsylia.

AS Roma zainteresowana Masonem Greenwoodem

Mason Greenwood zaliczył wyraźne odrodzenie po transferze z Manchesteru United do Olympique Marsylia. 24-letni Anglik w barwach francuskiego klubu w bieżącym sezonie zdobył 26 bramek i dorzucił 11 asyst w 45 spotkaniach. Doskonała forma skrzydłowego sprawiła, że jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym.

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, Greenwood znalazł się na celowniku Romy, która po wywalczeniu awansu do Ligi Mistrzów planuje solidne wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Sytuacja finansowa i negocjacyjna nie jest jednak prosta. Olympique oczekuje za swoją gwiazdę kwoty w granicach 55-60 milionów euro. Co istotne, około połowy sumy miałoby trafić do klubu z Old Trafford, który zachował udział ze sprzedaży zawodnika.

Według włoskich mediów przedstawiciele Romy mieli już nawiązać kontakt z otoczeniem piłkarza. Kluczowym argumentem dla Giallorossich ma być możliwość gry w Lidze Mistrzów. O zawodnika pytają również Atletico Madryt, Borussia Dortmund oraz Juventus. Anglik sowim profilem – szybkością, techniką i skutecznością – idealnie wpisuje się w potrzeby wielkich klubów.

Na ten moment transfer Greenwooda pozostaje na etapie wstępnych rozmów. Jego kontrakt w Marsylii obowiązuje do czerwca 2029 roku. Skrzydłowy jest chętny na przeprowadzkę tego lata i poważnie rozważa zmianę otoczenia, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.