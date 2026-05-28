Legia Warszawa ogłosiła plan przygotowań do sezonu. Zgrupowanie za granicą

Legia ujawniła szczegóły przygotowań
Legia Warszawa po rundzie jesiennej znajdowała się w strefie spadkowej. Władze klubu zdecydowały się wówczas na radykalny ruch i zimą zatrudniły Marka Papszuna, który przeniósł się z Rakowa Częstochowa. Zmiana szkoleniowca przyniosła wyraźną poprawę wyników. Legia zaczęła regularnie punktować i w drugiej części sezonu włączyła się do walki o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach.
Po urlopie piłkarze Legii wrócą do treningów 20 czerwca. Pierwszy etap przygotowań odbędzie się w Legia Training Center, gdzie zawodnicy przejdą badania. Po kilku dniach treningów w Polsce drużyna uda się na letnie zgrupowanie do Niemiec. Obóz odbędzie się w Herzogenaurach – nowoczesnym centrum treningowym marki adidas.
Podczas pobytu za zachodnią granicą stołeczny klub rozegra dwa mecze kontrolne. Rywalami Warszawian będą Bayern Monachium U-23 oraz FC Nurnberg. Po zakończeniu niemieckiego zgrupowania Legia wróci do Książenic, gdzie będzie kontynuować przygotowania do sezonu. W planach znajdują się kolejne mecze towarzyskie, a jednym z potwierdzonych rywali jest słowacki AS Trencin.
Szczegółowy plan przygotowań Legii:
- 20.06 powrót zespołu i początek przygotowań w Legia Training Center
- 26.06 – 03.07 zgrupowanie w Herzogenaurach
- 27.06 mecz kontrolny Legia Warszawa – Bayern Monachium U-23
- 02.07 mecz kontrolny Legia Warszawa – FC Nurnberg
- 03.07 powrót z obozu
- 06/07.07 mecz kontrolny
- 10.07 mecz kontrolny Legia Warszawa – AS Trencin
- 14.07 mecz kontrolny
- 18.07 dwa mecze kontrolne