Legia Warszawa ogłosiła plan przygotowań do sezonu. Zgrupowanie za granicą

16:40, 28. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa opublikowała szczegółowy harmonogram przygotowań do sezonu 2026/2027. Wojskowi wrócą do treningów już 20 czerwca, a zgrupowanie zaplanowano w Niemczech.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia ujawniła szczegóły przygotowań

Legia Warszawa po rundzie jesiennej znajdowała się w strefie spadkowej. Władze klubu zdecydowały się wówczas na radykalny ruch i zimą zatrudniły Marka Papszuna, który przeniósł się z Rakowa Częstochowa. Zmiana szkoleniowca przyniosła wyraźną poprawę wyników. Legia zaczęła regularnie punktować i w drugiej części sezonu włączyła się do walki o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach.

Po urlopie piłkarze Legii wrócą do treningów 20 czerwca. Pierwszy etap przygotowań odbędzie się w Legia Training Center, gdzie zawodnicy przejdą badania. Po kilku dniach treningów w Polsce drużyna uda się na letnie zgrupowanie do Niemiec. Obóz odbędzie się w Herzogenaurach – nowoczesnym centrum treningowym marki adidas.

Podczas pobytu za zachodnią granicą stołeczny klub rozegra dwa mecze kontrolne. Rywalami Warszawian będą Bayern Monachium U-23 oraz FC Nurnberg. Po zakończeniu niemieckiego zgrupowania Legia wróci do Książenic, gdzie będzie kontynuować przygotowania do sezonu. W planach znajdują się kolejne mecze towarzyskie, a jednym z potwierdzonych rywali jest słowacki AS Trencin.

Szczegółowy plan przygotowań Legii:

  • 20.06 powrót zespołu i początek przygotowań w Legia Training Center
  • 26.06 – 03.07 zgrupowanie w Herzogenaurach
  • 27.06 mecz kontrolny Legia Warszawa – Bayern Monachium U-23
  • 02.07 mecz kontrolny Legia Warszawa – FC Nurnberg
  • 03.07 powrót z obozu
  • 06/07.07 mecz kontrolny
  • 10.07 mecz kontrolny Legia Warszawa – AS Trencin
  • 14.07 mecz kontrolny
  • 18.07 dwa mecze kontrolne

