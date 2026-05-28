Legia Warszawa ogłosiła plan przygotowań do sezonu. Zgrupowanie za granicą

Legia Warszawa opublikowała szczegółowy harmonogram przygotowań do sezonu 2026/2027. Wojskowi wrócą do treningów już 20 czerwca, a zgrupowanie zaplanowano w Niemczech.

Legia Warszawa po rundzie jesiennej znajdowała się w strefie spadkowej. Władze klubu zdecydowały się wówczas na radykalny ruch i zimą zatrudniły Marka Papszuna, który przeniósł się z Rakowa Częstochowa. Zmiana szkoleniowca przyniosła wyraźną poprawę wyników. Legia zaczęła regularnie punktować i w drugiej części sezonu włączyła się do walki o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach.

Po urlopie piłkarze Legii wrócą do treningów 20 czerwca. Pierwszy etap przygotowań odbędzie się w Legia Training Center, gdzie zawodnicy przejdą badania. Po kilku dniach treningów w Polsce drużyna uda się na letnie zgrupowanie do Niemiec. Obóz odbędzie się w Herzogenaurach – nowoczesnym centrum treningowym marki adidas.

Podczas pobytu za zachodnią granicą stołeczny klub rozegra dwa mecze kontrolne. Rywalami Warszawian będą Bayern Monachium U-23 oraz FC Nurnberg. Po zakończeniu niemieckiego zgrupowania Legia wróci do Książenic, gdzie będzie kontynuować przygotowania do sezonu. W planach znajdują się kolejne mecze towarzyskie, a jednym z potwierdzonych rywali jest słowacki AS Trencin.

Szczegółowy plan przygotowań Legii: