Tottenham Hotspur celuje w transfer Argentyńczyka. Rozmowy na finiszu

15:32, 28. maja 2026
Paweł Wątorski
Tottenham Hotspur chce latem wzmocnić środek linii defensywnej. Marcos Senesi zostanie nowym piłkarzem londyńskiego klubu - ujawnił Rudy Galetti.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Tottenham Hotspur do ostatniej kolejki musiał drżeć o utrzymanie w Premier League. Domowe zwycięstwo nad Evertonem (1:0) w 38. serii gier pozwoliło londyńczykom odetchnąć z ulgą. Władze klubu już teraz intensywnie pracują nad wzmocnieniami. Na finiszu rozmów znajduje się transfer Andy’ego Robertsona, który ma opuszcza Liverpool. Z kolei bacznie obserwowany jest Carlos Baleba z Brighton & Hove Albon.

Blisko przeprowadzki do Tottenhamu jest Marcos Senesi. 29-letni Argentyńczyk odchodzi z AFC Bournemouth po wygaśnięciu kontraktu. Jak wynika z informacji przekazanych przez Rudy’ego Galettiego, transfer stopera do Londynu jest już praktycznie przesądzony.

Według doniesień wszystkie kluczowe warunki umowy zostały uzgodnione, a piłkarz zaakceptował kontrakt indywidualny. Pozostają jedynie formalności i oficjalne ogłoszenie transferu. Senesi od ponad miesiąca prowadził zaawansowane rozmowy z Tottenhamem i ostatecznie miał wybrać projekt londyńskiego klubu mimo zainteresowania innych zespołów.

Co ciekawe, w wyścigu o Argentyńczyka miał uczestniczyć również Juventus Turyn, jednak to Spurs okazali się najbardziej zdecydowani. Senesi spędził w Bournemouth cztery sezony po transferze z Feyenoordu Rotterdam. W barwach The Cherries rozegrał łącznie 128 meczów i zdobył sześć bramek. Letnie okno transferowe zapowiada się w północnym Londynie jako początek większej przebudowy kadry.

