Neymar kontuzjowany! Wiadomo, co z występem na Mistrzostwach Świata

Neymar jakiś czas temu doznał urazu. Okazało się, że kontuzja jest poważniejsza niż przypuszczano. Ge Globo informuje, że Brazylijczyk może opuścić pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar może opuścić pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata

Neymar niespodziewanie znalazł się wśród powołanych do reprezentacji Brazylii. Natomiast kilka dni później Santos, czyli jego klub poinformował o problemach zdrowotnych zawodnika. Pierwotnie sugerowano, że uraz nie jest poważny, a 33-latek wróci do pełni sił po upływie kilku dni. Jego występ w meczach towarzyskich nie był zagrożony, ale wszystko uległo zmianie.

Z informacji Ge Globo dowiadujemy się, że prognozy wcale nie są tak optymistyczne. Neymar zamiast na treningu pojawił się na dodatkowych badaniach. Ich wynik potwierdził, że pojawiła się nowa kontuzja, a przerwa w grze potrwa od 2 do 3 tygodni.

Na pewno były piłkarz FC Barcelony nie zagra w meczach towarzyskich z Panamą oraz Egiptem. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wystąpi również w spotkaniu z Maroko, czyli w 1. kolejce Mistrzostw Świata. Ma jednak wrócić na pozostałe starcia w grupie z Haiti oraz Szkocją. Warto dodać, że to będzie jego ostatni mundial w karierze.

Neymar trafił do Santosu w styczniu 2025 roku. W poprzednim sezonie rozegrał 28 meczów, w których zdobył 11 goli i zaliczył 4 asysty. W bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie już 15 spotkań, 6 bramek i 4 asysty.