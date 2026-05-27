Paulo Dybala podjął decyzję. Przełom w rozmowach

Paulo Dybala jest coraz bliżej porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu w AS Roma - podaje "La Gazzetta dello Sport". Argentyńczyk w ostatnim czasie był przymierzany do klubów z Premier League.

Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala z AS Roma ma obecnie umowę ważną do końca czerwca. Wszystko wskazuje na to, że jego przyszłość w jest coraz bliżej wyjaśnienia. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, negocjacje zostały wznowione kilka tygodni temu i są już na zaawansowanym etapie. Zarówno klub, jak i zawodnik mają być zdeterminowani, by dopiąć wszystkie formalności w najbliższych dniach.

Według włoskich mediów, 32-letni pomocnik ma podpisać umowę obowiązującą do czerwca 2027 roku. Strony mają być bliskie porozumienia również w kwestiach finansowych. Na stole leży propozycja rocznego przedłużenia kontraktu z wynagrodzeniem na poziomie 2-2,5 miliona euro plus bonusy.

Włosi podają również, że po zakończeniu sezonu Dybala wrócił już do Argentyny, natomiast jego agent pozostał w Rzymie, gdzie kontynuuje rozmowy z przedstawicielami Giallorossich. Duże znaczenie w całej sprawie ma również trener Gian Piero Gasperini, który publicznie wyraził przekonanie, że Dybala pozostanie w drużynie.

W ostatnim czasie Argentyńczyk był łączony z Premier League. Dybala trafił do Romy w 2022 roku po odejściu z Juventusu. Od tego czasu rozegrał w barwach Giallorossich 140 spotkań, w których zdobył 45 bramek. Roma zakończyła sezon na 3. miejscu w tabeli Serie A i Gian Piero Gasperini buduje drużynę pod rozgrywki Ligi Mistrzów.