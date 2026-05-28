Kiwior w Barcelonie?! Prezydent FC Porto zabrał głos

16:31, 28. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: A Bola

Jakub Kiwior miał być w gronie potencjalnych kandydatów do wzmocnienia FC Barcelony. Wszystkiemu zaprzeczył Andre Villas-Boas. Prezydent FC Porto w rozmowie z "A Bola" zdementował plotki.

Jakub Kiwior
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Porto zaprzeczyło, że Barcelona interesuje się Kiwiorem

Jakub Kiwior ma za sobą pierwszy pełny sezon w roli zawodnika FC Porto. Do Portugalii przeniósł się latem ubiegłego roku z Arsenalu na zasadzie wypożyczenia. Nie tak dawno oficjalnie został wykupiony przez mistrza kraju za kwotę ok. 17 milionów euro. Reprezentant Polski był kluczowym zawodnikiem i stworzył żelazną parę stoperów z innym kadrowiczem – Janem Bednarkiem.

Hiszpańskie media informowały kilka dni temu, że Kiwior jest w kręgu zainteresowań FC Barcelony. Temat bardzo szybko podłapały polskie media. Meczyki.pl sugerowały nawet, że pierwsze spotkanie już się odbyło. Wszystkiemu zaprzeczył Andre Villas-Boas.

Prezydent portugalskiego klubu w rozmowie z dziennikiem „A Bola” przyznał, że nie rozmawiał z Deco od trzech miesięcy. Co więcej, nikt z Barcelony nie kontaktował się z nim ws. potencjalnego transferu Jakuba Kiwiora.

Byłem zaskoczony tą informacją. Muszę jej zaprzeczyć. Nie rozmawiałem z Deco od trzech miesięcy. Nie dzwonił do mnie w sprawie Kiwiora – powiedział Andre Villas-Boas w rozmowie z „A Bola”.

Wygląda więc na to, że Kiwior pozostanie w Porto na kolejny sezon. Co za tym idzie, tercet Polaków nadal będzie stanowił o sile Smoków. Z Kiwiorem, Bednarkiem i Pietuszewskim drużyna z Estadio do Dragao wróciła na szczyt krajowego futbolu po czterech latach przerwy.

