Łukasz Skorupski wypada z gry. Opuści starcia z Juventusem i Interem

20:07, 12. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Bologna FC

Łukasz Skorupski nie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski z powodu kontuzji. Biuro prasowe Bologny opublikowało natomiast informacje na temat stanu zdrowia zawodnika.

Łukasz Skorupski
fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Łukasz Skorupski wypada z gry na około 45 dni

Łukasz Skorupski podczas spotkania pomiędzy Bologną a SSC Napoli doznał poważnej kontuzji. Klub ze Stadio Renato Dall’Ara opublikował szczegółowy komunikat dotyczący polskiego bramkarza.

Reprezentant Polski nabawił się urazu mięśnia w prawym udzie o dużym nasileniu. Czas powrotu do pełnej sprawności może wynieść około 45 dni, poinformowała Bologna w oficjalnym oświadczeniu.

W związku z kontuzją Skorupski może opuścić nawet osiem spotkań, w tym między innymi mecze przeciwko Juventusowi i Interowi Mediolan. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Polak powinien wrócić do gry 28 grudnia w starciu z Sassuolo.

Rossoblu obecnie plasują się na piątym miejscu w tabeli Serie A. Bologna legitymuje się bilansem 21 punktów i traci trzy oczka do lidera – Interu Mediolan.

Skorupski w tym sezonie wystąpił w 14 meczach, w których stracił 11 bramek, a w pięciu zachował czyste konto. W minionym miesiącu reprezentant Polski zdecydował się na przedłużenie umowy z klubem ze Stadio Renato Dall’Ara. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Skorupski trafił do Bologny w lipcu 2018 roku z AS Romy za 9 milionów euro. Wcześniej bronił barw takich zespołów jak Empoli czy Górnik Zabrze. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał natomiast w Ruchu Radzionków.

