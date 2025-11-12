Łukasz Skorupski wypada z gry. Opuści starcia z Juventusem i Interem

Łukasz Skorupski wypada z gry na około 45 dni
Łukasz Skorupski podczas spotkania pomiędzy Bologną a SSC Napoli doznał poważnej kontuzji. Klub ze Stadio Renato Dall’Ara opublikował szczegółowy komunikat dotyczący polskiego bramkarza.
Reprezentant Polski nabawił się urazu mięśnia w prawym udzie o dużym nasileniu. Czas powrotu do pełnej sprawności może wynieść około 45 dni, poinformowała Bologna w oficjalnym oświadczeniu.
W związku z kontuzją Skorupski może opuścić nawet osiem spotkań, w tym między innymi mecze przeciwko Juventusowi i Interowi Mediolan. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Polak powinien wrócić do gry 28 grudnia w starciu z Sassuolo.
Rossoblu obecnie plasują się na piątym miejscu w tabeli Serie A. Bologna legitymuje się bilansem 21 punktów i traci trzy oczka do lidera – Interu Mediolan.
Skorupski w tym sezonie wystąpił w 14 meczach, w których stracił 11 bramek, a w pięciu zachował czyste konto. W minionym miesiącu reprezentant Polski zdecydował się na przedłużenie umowy z klubem ze Stadio Renato Dall’Ara. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.
Skorupski trafił do Bologny w lipcu 2018 roku z AS Romy za 9 milionów euro. Wcześniej bronił barw takich zespołów jak Empoli czy Górnik Zabrze. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał natomiast w Ruchu Radzionków.
Czytaj więcej: Marcin Bułka o zarobkach w lidze saudyjskiej. Kwota robi piorunujące wrażenie