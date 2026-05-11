Iga Świątek zagra z Naomi Osaką w 1/8 finału turnieju WTA w Rzymie. Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się mecz i gdzie oglądać transmisję na żywo.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek: transmisja na żywo

Iga Świątek kontynuuje rywalizację w turnieju WTA w Rzymie i w meczu 1/8 finału zmierzy się z Naomi Osaką. To jedno z najciekawszych spotkań tej fazy turnieju, bo obie zawodniczki mają na swoim koncie wielkoszlemowe sukcesy i doskonale znają smak gry na najwyższym poziomie.

Polka w poprzednich rundach pokonała Caty McNally oraz Elisabettę Cocciaretto, stopniowo odbudowując formę po trudniejszych tygodniach. Osaka również prezentuje się solidnie w Rzymie i po zwycięstwach nad Evą Lys oraz Dianą Shnaider zameldowała się w czwartej rundzie.

Początek meczu Osaka – Świątek zaplanowano na poniedziałek, 11 maja 2026 roku, o godzinie 18:00. Jak to zwykle bywa w tenisie, godzina rozpoczęcia może się jeszcze delikatnie przesunąć, jeśli wcześniejsze spotkania na korcie będą trwały dłużej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz Igi Świątek z Naomi Osaką można oglądać za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić dwa proste warunki – założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za minimum 2 zł.

Transmisję spotkania będzie można obejrzeć także w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2. Stream online dostępny będzie również w usłudze CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

O której gra dzisiaj Świątek?

Spotkanie Naomi Osaka – Iga Świątek rozpocznie się w poniedziałek, 11 maja 2026 roku, o godzinie 18:00 czasu polskiego. Warto jednak pamiętać, że harmonogram turniejów tenisowych bywa dynamiczny i godzina pierwszej piłki może jeszcze ulec niewielkiej zmianie.

Dla Świątek będzie to bardzo ważny test przed kolejnymi tygodniami sezonu na kortach ziemnych. Polka dobrze czuje się w Rzymie, gdzie triumfowała już trzykrotnie, ale Osaka z pewnością postawi jej trudne warunki i spróbuje wykorzystać swoją ofensywną grę.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.