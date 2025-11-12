Marcin Bułka o zarobkach w lidze saudyjskiej. Kwota robi piorunujące wrażenie

Marcin Bułka broni obecnie barw NEOM SC. Aktualnie jest jednak wyłączony z gry z powodu kontuzji. Ostatnio zawodnik zabrał głos na temat swoich zarobków w programie Foot Truck.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka o swoim wynagrodzeniu w lidze saudyjskiej

Marcin Bułka niespodziewanie dla wielu kibiców w lipcu tego roku związał się z NEOM SC, podpisując kontrakt obowiązujący do 2029 roku. Pięciokrotny reprezentant Polski trafił do ekipy z Arabii Saudyjskiej za 15 milionów euro z OGC Nice. Wcześniej bronił natomiast barw Paris Saint-Germain oraz LB Chateauroux. Ostatnio zawodnik udzielił wywiadu kanałowi Foot Truck.

– Moje zarobki w Arabii Saudyjskiej? Mam przebitkę ponad 12 razy większą niż kontrakt w Nicei. A nie mówię, że tam miałem mało… Kontrakt na cztery lata, czyli 48 razy więcej – mówił wprost Bułka w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Jakubem Polkowskim.

– Na początku mówiłem, że raczej tam nie pójdę. To nie było tak, że dzwoniłem do agenta czy rodziny i mówiłem: „Pójdę tam, gdzie mi najwięcej zapłacą”. Był temat Sunderlandu, były rozmowy z Milanem, Galatasaray… Milan był na zasadzie: Maignan odejdzie, ja przyjdę. Ale gdyby nie odszedł, to bym wtedy tam nie poszedł. A nie mogłem czekać – przedstawiciele z Arabii Saudyjskiej mówili: „Marcin, jesteś naszym wyborem numer 1. Za trzy dni dziesięciu jest gotowych tu przyjść za połowę” – zaznaczył Polak.

– Miałem bardzo dużo pytań od piłkarzy, czy mógłbym ich pchnąć do Arabii Saudyjskiej. Zdziwilibyście się – dodał Bułka.

26-letni bramkarz w tej kampanii wystąpił w jednym spotkaniu, w którym stracił jedną bramkę. Na boisku spędził 90 minut. Aktualnie jego rynkowa wartość wynosi 20 milionów euro.

