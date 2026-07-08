Real Madryt sprzedaje obrońcę. Transfer do ligowego rywala blisko

Real Madryt rozstanie się z Franem Garcią. Hiszpański lewy obrońca jest już o krok od przeprowadzki do Realu Betis - potwierdza "El Chiringuito".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Betis zakontraktuje Frana Garcię

Real Madryt tego lata przechodzi dużą przebudowę kadry. Jose Mourinho otrzymał od władz klubu zadanie stworzenia zespołu, który w kolejnym sezonie ma odzyskać mistrzostwo Hiszpanii. Do Królewskich dołączyli Marc Cucurella z Chelsea za 55 milionów euro, a także Denzel Dumfries z Interu Mediolan za 20 milionów euro. Szeregi Los Blancos zasilili również Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva.

Jednocześnie w hiszpańskim klubie nie wszyscy zawodnicy znajdą miejsce w nowym projekcie portugalskiego szkoleniowca. Jednym z piłkarzy, którzy mają pożegnać się z Santiago Bernabeu, jest Fran Garcia.

Według informacji przekazywanych przez „El Chiringuito”, władze Los Blancos osiągnęły porozumienie z Realem Betis w sprawie transferu lewego obrońcy. Zawodnik przeniesie się do andaluzyjskiej drużyny za cztery miliony euro.

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Garcia miał już uzgodnić warunki indywidualnego kontraktu z nowym klubem. Hiszpańskie media informują, że 26-latek podpisze z Betisem umowę obowiązującą do czerwca 2030 roku. Oficjalne dopięcie transferu ma nastąpić w najbliższych godzinach, po przejściu przez zawodnika obligatoryjnych testów medycznych.

Sprowadzenie Garcii miało być jednym z priorytetów trenera Manuela Pellegriniego. Chilijski szkoleniowiec poszukiwał wzmocnienia lewej strony defensywy i uznał Hiszpana za zawodnika idealnie pasującego do stylu gry jego zespołu.

Dla samego Garcii transfer do Betisu będzie przede wszystkim szansą na regularną grę. Wychowanek Królewskich nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. W poprzednim sezonie wystąpił zaledwie w 13 ligowych spotkaniach.