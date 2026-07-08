Pululu wybrał swoją nową ligę. Czeka na konkretną propozycję

Afimico Pululu wciąż pozostaje bez nowego klubu. Były gwiazdor Jagiellonii Białystok odrzuca kolejne oferty i marzy o transferze do Ligue 1 - ujawnia "Fakt". To jego preferowany kierunek.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu odrzuca kolejne oferty. Chce grać w tej lidze

Afimico Pululu po trzech latach spędzonych w Jagiellonii Białystok zdecydował się na zmianę otoczenia. Choć klub próbował go przekonać do pozostania, ten nie przedłużył wygasającej umowy. Na przestrzeni ostatnich sezonów był gwiazdą zespołu i całej Ekstraklasy, gromadząc w niej 37 bramek i 10 asyst. Wspólnie z drużyną Adriana Siemieńca sięgał po mistrzostwo Polski, co było dla niej historycznym sukcesem. Błyszczał też w Lidze Konferencji, zdobywając koronę króla strzelców w sezonie 2024/2025.

Wydawało się, że przy takim dorobku znalezienie nowego pracodawcy będzie bezproblemowe. W rzeczywistości Pululu otrzymał już wiele ofert, a nawet miał możliwość pozostania w Polsce. Poważnie interesowali się nim Górnik Zabrze oraz Widzew Łódź, natomiast celem napastnika są występy w mocniejszej lidze.

Wygląda na to, że 27-latek stawia też kwestie sportowe ponad finanse. „Fakt” ujawnia, że odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej oraz Kataru. Zamiast tego, zamierza poczekać na możliwość dołączenia do któregoś z francuskich klubów. Uważa, że Ligue 1 będzie dla niego idealnym miejscem, biorąc pod uwagę jego styl gry i charakter.

Na dzisiaj Pululu nie ma konkretnych propozycji z tego kierunku. Jest gotowy poczekać na rozwój wydarzeń i nie spieszy się z wyborem nowego klubu.

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