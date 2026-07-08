Barcelona musi go sprowadzić. To wymarzony transfer Flicka

Hansi Flick uważa, że Julian Alvarez będzie idealnym wzmocnieniem dla Barcelony. Klub ma zintensyfikować działania ws. tego transferu po mistrzostwach świata - twierdzi "Mundo Deportivo".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Alvarez wymarzonym wzmocnieniem Flicka

Barcelona w dalszym ciągu nie rozwiązała problemu następcy Roberta Lewandowskiego. Obecnie jedynym napastnikiem w kadrze jest Ferran Torres, a to zdecydowanie za mało, by walczyć o najwyższe cele. Klub traktuje tę kwestię priorytetowo – na szczycie listy życzeń pozostaje Julian Alvarez, ale przeprowadzenie tej operacji będzie bardzo kosztowne i czasochłonne.

Po jednym z meczów reprezentacji Argentyny na mundialu Alvarez publicznie przyznał, że chce opuścić Atletico Madryt. Nie wskazał preferowanego kierunku, natomiast media zgodnie twierdzą, że marzy o występach na Camp Nou. Problem w tym, że Los Rojiblancos nie chcą wzmacniać ligowego rywala i wolą sprzedać go do zagranicznego klubu.

Konkretne stanowisko w tej kwestii miał zabrać Hansi Flick. Uważa on Alvareza za wymarzone wzmocnienie ofensywy i zawodnika, z którego drużyna będzie miała mnóstwo pożytku. Nie słynie on z seryjnego zdobywania goli, natomiast jest stworzony do gry kombinacyjnej, czyli stylu gry właśnie hiszpańskiego giganta.

Flick zgadza się z Joanem Laportą oraz Deco, że o Argentyńczyka warto walczyć do samego końca. Barcelona zintensyfikuje swoje działania w momencie, gdy ten zakończy swój udział na mistrzostwach świata. Argentyna obecnie przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu ze Szwajcarią.

Do tej pory Barcelona złożyła jedną ofertę za Alvareza, sięgającą 100 milionów euro. Atletico ją odrzuciło, ale było to jeszcze przed publiczną deklaracją gwiazdora.

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