Bologna jest na dobrej drodze, aby zatrzymać kluczowego zawodnika. Juan Miranda jest o krok od przedłużenia kontraktu, co powinno uszczęśliwić fanów ze Stadio Renato Dall'Ara - przekazuje Nicolo Schira.

Juan Miranda i Bologna przedłużą kontrakt?

Bologna w wielkanocną niedzielę odniosła niezwykle cenne zwycięstwo. Drużyna prowadzona przez Vincenzo Italiano okazała się lepsza od Cremonese (2:1). Rossoblu do zwycięstwa poprowadził Juan Miranda. Hiszpański lewy obrońca zaliczył dwie asysty – najpierw przy trafieniu Joao Mario, a później Jonathana Rowe’a. 26-latek zatem poprowadził swój zespół do ważnego triumfu.

Od razu po zwycięstwo, z obozu Bologni napłynęły do nas bardzo ważne wieści. Nicolo Schira poinformował, że władze ze Stadio Renato Dall’Ara są bardzo blisko porozumienia z Juanem Mirandą. Lada moment hiszpański defensor może podpisać z klubem nowy kontrakt. Obecna umowa wychowanka FC Barcelony wygasa 30 czerwca 2027 roku.

Juan Miranda w 2024 roku trafił do Bologni. Pierwsze miesiące Hiszpana w Italii nie były łatwe, ale od pewnego czasu nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Vincenzo Italiano uwielbia rotować składem, więc 26-latek nie ma pewnego miejsca w pierwszym składzie, ale wydaje się pierwszym wyborem na lewą stronę defensywy.

W obecnym sezonie Juan Miranda rozegrał 36 spotkań w koszulce Bologni. Hiszpański defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także sześć asyst.