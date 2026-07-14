Roma chce wyrwać Chelsea jej talent. Wyciekły warunki oferty

AS Roma rusza po Alejandro Garnacho, który może tego lata zmienić klub. Włosi przygotowali ofertę dla Chelsea, obejmującą wypożyczenie i późniejszy wykup za miliony.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Chelsea musi reagować. Roma znalazła sposób na sprowadzenie Garnacho

AS Roma rozpoczęła działania mające na celu sprowadzenie jednego z najbardziej ekscytujących skrzydłowych młodego pokolenia. Klub ze Stadio Olimpico widzi w Alejandro Garnacho zawodnika, który mógłby znacząco zwiększyć siłę ofensywy przed startem nowego sezonu.

Według informacji strony GianlucaDiMarzio.com, przedstawiciele Romy skierowali do Chelsea konkretną propozycję dotyczącą Argentyńczyka. Oferta zakłada roczne wypożyczenie za pięć milionów euro, a następnie możliwość wykupu zawodnika za kolejne 35 milionów euro. W określonych warunkach opcja może przekształcić się w obowiązek definitywnego transferu.

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Garnacho znalazł się wysoko na liście życzeń klubu z Rzymu, który tego lata szuka wzmocnień w ofensywie. Skrzydłowy ma być jednym z głównych celów transferowych. Niemniej Roma analizuje również inne nazwiska mogące poprawić jakość gry w przednich formacjach.

Dla utalentowanego zawodnika byłby to kolejny ważny etap kariery. Garnacho przez lata był związany z Manchesterem United, gdzie przebojem wdarł się do pierwszego zespołu i zdobył uznanie dzięki szybkości, odwadze w pojedynkach jeden na jednego oraz umiejętności kreowania sytuacji bramkowych.

Po przenosinach do Chelsea jego przyszłość ponownie stała się przedmiotem transferowych rozmów. Na razie żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, ale oferta złożona Londyńczykom pokazuje, że Garnacho jest jednym z najważniejszych celów transferowych Rzymian tego lata.