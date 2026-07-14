Liverpool może zakontraktować norweskiego gwiazdora

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Andreas Schjelderup łączony z Liverpoolem

Liverpool rozpoczyna nową erę pod wodzą Andoniego Iraoli, który zastąpił Arne Slota na stanowisku trenera zespołu The Reds. Hiszpański szkoleniowiec zamierza zbudować drużynę zgodnie ze swoją filozofią i dlatego oczekuje od włodarzy z Anfield Road konkretnych wzmocnień. Dotychczas szeregi ekipy z Merseyside zasilili Jeremy Jacquet oraz Victor Munoz, jednak angielski klub nie zamierza na tym poprzestać i w najbliższych tygodniach planuje kolejne transfery.

Gigant z Wysp Brytyjskich chce przede wszystkim zwiększyć rywalizację w formacji ofensywnej po odejściu Mohameda Salaha. Jak poinformował portugalski dziennik „A Bola”, Liverpool uważnie monitorował występy Andreasa Schjelderupa podczas mistrzostw świata. Reprezentant Norwegii zdobył na turnieju jedną bramkę i zanotował trzy asysty, będąc jedną z czołowych postaci swojej kadry, która dotarła do ćwierćfinału. Sytuację 22-letniego skrzydłowego śledzą również Chelsea, Tottenham Hotspur oraz AC Milan, co może zwiastować transferową rywalizację o jego podpis.

Schjelderup na co dzień reprezentuje barwy Benfiki Lizbona, do której trafił w styczniu 2023 roku z FC Nordsjaelland za około dziewięć milionów euro. Sezon 2023/2024 spędził jednak na wypożyczeniu w duńskim klubie. Mierzący 176 centymetrów atakujący ma za sobą bardzo udaną kampanię. W 43 występach strzelił 10 goli i zanotował 7 ostatnich podań, potwierdzając swój ogromny potencjał oraz status jednego z najbardziej obiecujących norweskich piłkarzy młodego pokolenia. Jego wartość rynkowa wynosi 30-50 milionów euro.

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