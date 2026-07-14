Frenkie de Jong może pauzować nawet kilka miesięcy. Barcelona zaplanowała kolejne badania, ale obawia się najgorszego. Holender doznał poważnej kontuzji kolana.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong wrócił z mundialu z kontuzją. Barcelona w tarapatach

Barcelona może przystąpić do przyszłego sezonu bardzo poważnie osłabiona. Z Hiszpanii docierają wieści o potencjalnej, długiej przerwie Frenkiego de Jonga. Duma Katalonii planuje kolejne badania, ale jednocześnie obawia się najgorszego. Gwiazdor doznał poważnej kontuzji kolana i grożą mu nawet cztery miesiące absencji.

De Jong miał jeszcze odpoczywać, ale skrócił urlop o kilka dni i zjawił się w klubie, gdzie przeszedł wstępne testy medyczne. Te wykazały, że problem jest duży, dlatego klub zlecił dokładne zbadanie jego stanu zdrowia. Co ciekawe, Holender miał być już kontuzjowany podczas mistrzostw świata. „Mundo Deportivo” informuje, że rozegrał dwa ostatnie mecze na zastrzykach przeciwbólowych, narzekając na problemy z kolanem.

Jeśli najgorsze obawy się potwierdzą, de Jong opuści oczywiście początek sezonu, a nawet może pauzować do okolic grudnia. To poważny cios zarówno dla niego, jak i dla drużyny. Hansi Flick traktował go dotąd jako niepodważalny element wyjściowej jedenastki, gdzie tworzył kompletny duet z Pedrim w drugiej linii.

Podczas mundialu de Jong rozegrał cztery spotkania – wspólnie z reprezentacją Holandii dotarł do 1/16 finału, gdzie lepsze okazało się Maroko. W sezonie 2025/2026 pomocnik zaliczył dla Barcelony 38 występów, biorąc pod uwagę wszystkie klubowe rozgrywki.

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