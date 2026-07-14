Reprezentacja Włoch może wkrótce rozpocząć nowy rozdział pod wodzą jednej z największych legend calcio. Na czoło wyścigu o stanowisko selekcjonera wysunął się Andrea Pirlo.

fot. Luca Rossini / Alamy Na zdjęciu: Paolo Maldini

Piłkarska legenda na pole position

Reprezentacja Włoch wciąż czeka na wybór szkoleniowca, który poprowadzi Azzurrich w najbliższych miesiącach. Coraz więcej wskazuje na to, że federacja postawi na doskonale znaną postać. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, głównym kandydatem do objęcia kadry narodowej jest obecnie Andrea Pirlo.

Sytuacja nabrała tempa po zmianach w strukturach FIGC. Funkcję dyrektora technicznego objął Paolo Maldini, który wraz z Leonardo ma przygotować reprezentację do nowego etapu i wskazać odpowiedniego następcę na ławce trenerskiej przed wrześniowymi meczami Ligi Narodów UEFA.

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Według źródła właśnie Pirlo znajduje się dzisiaj najwyżej na liście życzeń włoskich działaczy. Były pomocnik ma nie tylko ogromny autorytet wynikający z kariery piłkarskiej, ale także bardzo dobre relacje z Maldinim i Leonardo. Wspólnie tworzyli historię AC Milan, sięgając po najważniejsze trofea na krajowej i międzynarodowej arenie.

Co prawda w mediach przewijały się również nazwiska Antonio Conte, Roberto Manciniego czy nawet Pepa Guardioli, to kandydatura Pirlo zyskuje przewagę również z powodów organizacyjnych. „La Gazzetta dello Sport” podkreśla, że jego oczekiwania finansowe są znacznie bardziej przystępne niż w przypadku konkurentów.

47-latek ma już doświadczenie trenerski zdobyte w Juventusie, gdzie wywalczył Puchar Włoch, a także podczas pracy w Turcji oraz Sampdorii. Obecnie prowadzi United FC w Dubaju. Jeśli ostatnie wieści potwierdzą się, mistrz świata z 2006 roku stanie przed szansą poprowadzenia reprezentacji, której przez lata był symbolem i jednym z największych liderów na boisku.