Papszun ocenił kadrę Legii Warszawa. Ujawnił, co z transferami

16:46, 14. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa ma za sobą kolejny zwycięski sparing. Marek Papszun znów wypowiedział się na temat sytuacji kadrowej. Przyznał, że na następne transfery się nie zapowiada.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia nie szykuje kolejnych transferów

Legia Warszawa ogłosiła tego lata w sumie pięć transferów – wcześniej drużynę wzmocnili Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński, Ivan Brkić i Robert Deziel Jr., których udało się pozyskać w ramach transakcji bezgotówkowych. Najnowszym nabytkiem jest Michal Sevcik, wypożyczony ze Sparty Praga z opcją wykupu. Co dalej?

Nie ulega wątpliwościom, że kadra Legii wciąż nie jest kompletna i ma braki. W ostatnich tygodniach straciła kilku ważnych graczy, w tym między innymi Jeana-Pierre’a Nsame, Radovana Pankova, Juergena Elitima czy Kacpra Urbańskiego. Marek Papszun podchodzi do tej sytuacji ze sporym zrozumieniem – ma świadomość, że Legia ma problemy finansowe i nie stać ją na posiadanie bardzo szerokiej drużyny.

Trener ujawnił, że na kolejne transfery się nie zapowiada. Nie wykluczył też, że ktoś z obecnych zawodników opuści drużynę.

– Teraz nie mamy żadnej opcji transferowej. Na dziś nie należy się spodziewać żadnego ruchu do Legii. A w drugą stronę? Zawsze jest to możliwe. Wiemy, jaka jest sytuacja. Wszystko może się wydarzyć w tym kontekście. (…) Każdy trener pewnie powie, że brakuje jakichś zawodników, ale potrafię się dopasować. Nie narzekam na kadrę. Wiadomo, musi być kompatybilność z celami klubu. Jeżeli klub ma ambicje, to też musi mieć określony poziom kadry. Mam ambicje, by wygrywać. Na pewno rozmawiamy na ten temat i wskazuję, jakie ruchy powinniśmy zrobić, ale nie jest to takie proste – przekazał Papszun, cytowany przez portal Legia.net.

KURS 200.00 NA GOLA wybranej drużyny w meczu HISZPANIA – FRANCJA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości