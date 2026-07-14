Papszun ocenił kadrę Legii Warszawa. Ujawnił, co z transferami

Legia Warszawa ma za sobą kolejny zwycięski sparing. Marek Papszun znów wypowiedział się na temat sytuacji kadrowej. Przyznał, że na następne transfery się nie zapowiada.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia nie szykuje kolejnych transferów

Legia Warszawa ogłosiła tego lata w sumie pięć transferów – wcześniej drużynę wzmocnili Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński, Ivan Brkić i Robert Deziel Jr., których udało się pozyskać w ramach transakcji bezgotówkowych. Najnowszym nabytkiem jest Michal Sevcik, wypożyczony ze Sparty Praga z opcją wykupu. Co dalej?

Nie ulega wątpliwościom, że kadra Legii wciąż nie jest kompletna i ma braki. W ostatnich tygodniach straciła kilku ważnych graczy, w tym między innymi Jeana-Pierre’a Nsame, Radovana Pankova, Juergena Elitima czy Kacpra Urbańskiego. Marek Papszun podchodzi do tej sytuacji ze sporym zrozumieniem – ma świadomość, że Legia ma problemy finansowe i nie stać ją na posiadanie bardzo szerokiej drużyny.

Trener ujawnił, że na kolejne transfery się nie zapowiada. Nie wykluczył też, że ktoś z obecnych zawodników opuści drużynę.

– Teraz nie mamy żadnej opcji transferowej. Na dziś nie należy się spodziewać żadnego ruchu do Legii. A w drugą stronę? Zawsze jest to możliwe. Wiemy, jaka jest sytuacja. Wszystko może się wydarzyć w tym kontekście. (…) Każdy trener pewnie powie, że brakuje jakichś zawodników, ale potrafię się dopasować. Nie narzekam na kadrę. Wiadomo, musi być kompatybilność z celami klubu. Jeżeli klub ma ambicje, to też musi mieć określony poziom kadry. Mam ambicje, by wygrywać. Na pewno rozmawiamy na ten temat i wskazuję, jakie ruchy powinniśmy zrobić, ale nie jest to takie proste – przekazał Papszun, cytowany przez portal Legia.net.

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