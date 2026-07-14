Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Oficjalnie: Krystian Wachowiak nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów ma ambicje związane z awansem do PKO Ekstraklasy. Niebiescy wiedzą, że ich kadra w zeszłym sezonie nie była wystarczająco dobra, więc tego lata aktywnie pracują nad wzmocnieniami. We wtorkowe popołudnie pierwszoligowiec poinformował o pozyskaniu nowego lewego defensora. Do drużyny prowadzonej przez Waldemara Fornalika trafił Krystian Wachowiak.

Obrońca poprzednio reprezentował barwy Stali Rzeszów. Do Ruchu Chorzów dołączył natomiast na zasadzie wolnego transferu, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z poprzednim pracodawcą. Umowa 24-latka z Niebieskimi będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku. Zawarto również opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

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– Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Ruchu. Z meczów, jakie rozgrywaliśmy, zapamiętałem atmosferę na trybunach, która była naprawdę wyjątkowa. To decydując się na Ruch było dla mnie kolejną motywacją – trafić do miejsca z tak oddanymi kibicami. Mam nadzieję, że nowy sezon da nam dużo radości, a moja adaptacja przebiegnie sprawnie i będę mógł jak najszybciej pomagać drużynie w walce o ligowe punkty – powiedział nowy piłkarz Ruchu Chorzów na łamach strony klubowej.

Krystian Wachowiak dotychczas rozegrał 139 spotkań na poziomie Betclic 1. Ligi. Obrońca strzelił osiem goli, a także zaliczył dziewięć asyst.