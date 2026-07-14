Real zmienia plany. Mourinho pozwoli na odejście wielkiego talentu

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: José Mourinho

Fiorentina czeka na zielone światło od Mourinho

Jeszcze niedawno wydawało się, że młody obrońca pozostanie w Madrycie przynajmniej na początek przygotowań do sezonu. Jose Mourinho chciał osobiście przyjrzeć się zawodnikowi podczas treningów pierwszego zespołu, zanim zapadnie decyzja dotycząca jego przyszłości.

Według najnowszych informacji sytuacja uległa jednak zmianie. Real Madryt miał już wypracować ustne porozumienie z Fiorentiną w sprawie definitywnego transferu Valdepenasa. Strony dopracowują jeszcze ostatnie szczegóły, a hiszpański klub stara się zachować 50 procent praw do piłkarza, co od lat jest stosowaną przez niego praktyką przy sprzedaży najbardziej perspektywicznych wychowanków.

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Mimo to transfer nie został jeszcze całkowicie zamknięty. W klubie wciąż trwa analiza, czy defensor nie powinien pozostać w Madrycie na pierwszą część okresu przygotowawczego. Mourinho chciał początkowo sprawdzić go z bliska i niewykluczone, że ostateczna decyzja będzie uzależniona od tego, jak zawodnik zaprezentuje się podczas najbliższych dni.

Jeśli portugalski trener uzna, że Valdepenas nie będzie potrzebny w trakcie przygotowań, przeprowadzka do Fiorentiny zostanie sfinalizowana niemal natychmiast. Wszystko wskazuje jednak na to, że kierunek jest już przesądzony, a pozostaje jedynie ustalenie terminu, w którym młody obrońca opuści Santiago Bernabeu.