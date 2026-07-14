Juventus chce sprzedać napastnika. Chętny zgłosił się z Francji

Juventus szuka sposobów na poprawę sytuacji finansowej i przygotowuje kolejne ruchy na rynku transferowym. Jednym z zawodników, którzy mogą opuścić Turyn, jest Jonathan David. Według „Tuttosport” napastnik wzbudził zainteresowanie we Francji.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Paris FC obserwuje sytuację Davida

Kanadyjski napastnik nie spełnił oczekiwań podczas mistrzostw świata. Choć zdobył trzy bramki, wszystkie padły w jednym spotkaniu z Katarem. W pozostałych meczach jego występy nie zrobiły większego wrażenia, co nie zwiększyło zainteresowania ze strony potencjalnych kupców.

Problemem pozostaje także wysoka pensja zawodnika. David jest związany z Juventusem kontraktem obowiązującym do 2030 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon, a jego wynagrodzenie wynosi około sześciu milionów euro rocznie plus premie. To sprawia, że niewiele klubów jest gotowych podjąć rozmowy.

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Jak informuje „Tuttosport”, ofertę złożył wcześniej Trabzonspor, jednak sam piłkarz nie był zainteresowany przeprowadzką do Turcji. Znacznie bardziej odpowiadałby mu powrót do Ligue 1 lub transfer do Premier League.

Najbardziej konkretny kierunek prowadzi obecnie do Paris FC. Ambitny klub ze stolicy Francji ma rozważać pozyskanie Davida i według włoskich mediów taki scenariusz odpowiada obu stronom. Juventus liczy, że sprzedaż napastnika pozwoli na zarobek od 20 do 30 milionów euro, co przyniosłoby klubowi także korzystny efekt finansowy.

Równolegle działacze Starej Damy pracują nad znalezieniem nowego klubu dla Loisa Opendy. Belg również nie spełnił pokładanych w nim nadziei w poprzednim sezonie, dlatego w Turynie chcą znaleźć dla niego rozwiązanie, najprawdopodobniej w postaci wypożyczenia.