Arsenal zakończył właśnie współpracę z Leandro Trossardem. Transfer Belga został właśnie potwierdzony. Nowym pracodawcą doświadczonego skrzydłowego został Besiktas.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Oficjalnie: Leandro Trossard opuścił Arsenal i wzmocnił Besiktas

Arsenal obecnie przebywa w procesie budowy składu na nowy sezon. Mistrzowie Premier League dokonują właśnie zmian na skrzydle, ponieważ już definitywnie z klubem rozstał się Leandro Trossard. Transfer reprezentanta Belgii jest już potwierdzony, a zawodnik od przyszłej kampanii będzie reprezentował barwy Besiktasu.

Leandro Trossard zatem będzie występował na tureckich boiskach. Kwota transferu nie jest jeszcze znana, podobnie jak długość kontraktu. Możemy być jednak pewni, że Besitkas wiąże długą przyszłość z reprezentantem Belgii. Skrzydłowy w ostatnich latach świetnie radził sobie na poziomie Premier League, więc z pewnością swoje umiejętności przełoży na boiska Super Lig.

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Odejście Leandro Trossarda będzie z pewnością bolesne dla Arsenalu. Zawodnik pod skrzydłami Mikela Artety prezentował się znakomicie i był jednym z najwierniejszych żołnierzy trenera. Turecka liga sporo zyskuje transferem Belga do Besiktasu. A możemy być pewni, że tego lata jeszcze niejeden piłkarz o uznanym nazwisku trafi na tamtejsze boiska.

Leandro Trossard spędził w Arsenalu trzy ostatnie lata. Skrzydłowy w barwach zespołu z Londynu rozegrał łącznie 174 spotkania. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 36 trafień, a także zaliczył 34 asysty.