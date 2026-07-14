Polak następcą Infantino w roli prezydenta FIFA? Padło konkretne nazwisko

12:46, 14. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Ben Jacobs (X)

Prezydent FIFA Gianni Infantino może w kolejnych wyborach stanąć przed najpoważniejszym wyzwaniem od lat. Tymczasem w UEFA rośnie poparcie dla wystawienia kontrkandydata.

Gianni Infantino
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fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Infantino pod presją. W UEFA rodzi się plan, który może zmienić FIFA

Prezydent FIFA Gianni Infantino od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowego futbolu. Tymczasem coraz więcej wskazuje na to, że następne wybory mogą nie przebiec tak spokojnie, jak poprzednie. W europejskich strukturach piłkarskich narasta bowiem dyskusja na temat wystawienia silnego rywala, który mógłby rzucić wyzwanie obecnemu szefowi światowej federacji.

Ben Jacobs z talkSPORT na platformie X podał, że w UEFA coraz częściej pojawiają się głosy opowiadające się za znalezieniem kandydata zdolnego stworzyć realną alternatywę dla Infantino. W przestrzeni medialnej przewijają się nazwiska największych wpływowych działaczy. Wiele jednak wskazuje na to, że ostateczny wybór może okazać się mniej oczywisty.

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Według dostępnych informacji mało prawdopodobne jest, aby w wyborczym wyścigu udział wzięli obecny prezydent UEFA Aleksander Ceferin lub prezes Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Szczególnie ten drugi ma cieszyć się znaczącym poparciem części środowiska, ale na razie nie jest postrzegany jako kandydat gotowy do oficjalnego startu.

Interesująco wygląda natomiast wątek Dariusza Mioduskiego. Menedżerowie i przedstawiciele międzynarodowego środowiska piłkarskiego wymienili właściciela i prezesa Legii Warszawa w gronie potencjalnych kandydatów. Ma być to osoba, mogąca odegrać ważną rolę w przyszłych wyborach. Na tym etapie trudno jednak mówić o formalnej kandydaturze.

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