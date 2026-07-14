Milik zdradził, gdzie mógł trafić. Chciał go wielki klub

Arkadiusz Milik w podaście W stylu Krychowiaka ujawnił, gdzie mógł trafić po Mistrzostwach Europy 2016. Zgłosiła się do niego Sevilla, która proponowała 20 mln euro. Ówczesny klub Polaka odrzucił ofertę.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Sevilla chciała Milika po Mistrzostwach Europy 2016

Arkadiusz Milik jest obecnie zdrowy i gotowy do rozpoczęcia nowego sezonu. To chyba najważniejsza informacja nie tylko dla samego piłkarza, ale także dla kibiców zarówno Juventusu oraz reprezentacji Polski. 32-latek przez ostatnie lata przeżywał istny dramat. Kontuzja goniła kontuzję, przez co ostatni pełny sezon, jaki rozegrał, miał miejsce ponad dwa lata temu (2023/2024).

Ostatnio piłkarz Juventusu udzielił wywiadu byłemu koledze z reprezentacji. W programie „W stylu Krychowiaka” ujawnił, że po historycznych dla Biało-Czerwonych mistrzostwach Europy zgosił się do niego duży klub, który oferował za niego 20 mln euro.

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Tym klubem była Sevilla, w której wcześniej grał Krychowiak. Transfer do Hiszpanii nigdy nie doszedł do skutku, ponieważ ówczesny klub Milika, czyli Ajax odrzucił ofertę. Niedługo później Milik trafił do Napoli, które ściągnęło go jako następcę Gonzalo Higuaina.

– Pamiętam taki moment, że po EURO 2016 zgłosiła się do mnie Sevilla. Oferowali za mnie 20 milionów euro. Napoli również oferowało 20 milionów euro. Ówczesny dyrektor sportowy Ajaksu, Marc Overmars, powiedział, że za 20 baniek mnie nie puszczą. Mówię: „okej, w porządku”. Wróciłem do klubu, rozpocząłem treningi i w międzyczasie Neapol sprzedał Higuaina za 90 baniek do Juventusu – powiedział.

– Napoli przyszło z 30 bańkami i dyrektor sportowy Ajaksu do mnie zadzwonił i powiedział, że w tym momencie nie możemy już tego zatrzymać. To był taki moment, w którym poczułem w brzuchu takie motyle, trochę stres, trochę ekscytacji. Ktoś za mnie chce zapłacić 30 baniek, naprawdę? Dwa lata wcześniej przychodziłem do Ajaksu za 2 mln euro – dodał Arkadiusz Milik.

Obecnie Milik jest związany z Juventusem, z którym ma jeszcze rok kontraktu. W barwach Starej Damy rozegrał 77 meczów, w których strzelił 17 bramek. W swoim CV ma także grę w Górniku Zabrze, Bayerze Leverkusen, Olympique Marsylii i FC Augsburg.