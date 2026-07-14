Arka Gdynia właśnie potwierdziła kolejny letni transfer. Pierwszoligowiec zdecydował się na ruch prosto z Hiszpanii. Na boiskach Betclic 1. Ligi wylądował z trzecioligowej Meridy AD.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Oficjalnie: Javi Dominguez wylądował w Arce Gdynia

Arka Gdynia aktywnie pracuje na rynku transferowym. Dotychczas klub potwierdził wiele interesujących wzmocnień. Tymczasem we wtorkowe popołudnia został właśnie potwierdzony kolejny ruch pierwszoligowca. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Javiego Domingueza z Meridy AD.

Hiszpański obrońca dołączył do Arki Gdynia na zasadzie transferu definitywnego. Kontrakt zawodnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie widnieje jednak opcja przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Dla 25-latka będzie to pierwsza zagraniczna przygoda i z pewnością nie może się doczekać debiutu w rozgrywkach Betclic 1. Ligi.

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Warto zaznaczyć, że Javi Dominguez jest wychowankiem Realu Madryt. Środkowy obrońca reprezentował barwy Królewskich w młodzieżowych zespołach. Nigdy jednak nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny. 25-latek występował także w drugim zespole Celty Vigo, CF Talavera, Real Union czy też w Meridzie AD.

Javi Dominguez w poprzednim sezonie rozegrał 32 spotkania. Hiszpan zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.