Francja – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (14.07.2026)

Francja - Hiszpania: typy i kursy na mecz półfinałowy Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (14 lipca) o godzinie 21:00.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lipca 2026 13:56

Francja – Hiszpania, typy bukmacherskie

Już we wtorkowy wieczór odbędzie się pierwsze półfinałowe spotkanie Mistrzostw Świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się z Hiszpanią. Trójkolorowi imponują skutecznością w ofensywie i od początku turnieju prezentują bardzo wysoką formę. Z kolei drużyna Luisa de la Fuente niejednokrotnie udowodniła, że potrafi rozstrzygać losy spotkań w końcówkach, zachowując zimną krew w decydujących momentach. Wszystko wskazuje więc na to, że kibiców czeka niezwykle emocjonujące widowisko godne półfinału mundialu.

Ja uważam, że rywalizacja zakończy się triumfem wicemistrzów świata w regulaminowym czasie gry. Mój typ: wygrana Francji

Kacper STS 2.45 wygrana Francji Zagraj!

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Francja – Hiszpania, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji prezentuje kapitalną formę podczas Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Didiera Deschampsa wygrali wszystkie sześć dotychczasowych spotkań, notując komplet zwycięstw i imponując bilansem bramkowym 16:2. W fazie grupowej pokonali Senegal 3:1, Irak 3:0 oraz Norwegię 4:1. Następnie w fazie pucharowej nie dali szans Szwecji (3:0), wyeliminowali Paragwaj po skromnym, ale pewnym zwycięstwie 1:0, a w ćwierćfinale odprawili Maroko, wygrywając 2:0.

Reprezentacja Hiszpanii również prezentuje się znakomicie podczas Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Luisa de la Fuente pozostają niepokonani i w drodze do półfinału odnieśli pięć zwycięstw oraz zanotowali jeden remis. W fazie grupowej zremisowali 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka, a następnie pokonali Arabię Saudyjską 4:0 i Urugwaj 1:0. W fazie pucharowej wyeliminowali Austrię po wygranej 3:0, następnie ograli Portugalię 1:0, a w ćwierćfinale okazali się lepsi od Belgii 2:1.

Francja – Hiszpania, historia

Historia rywalizacji Francji z Hiszpanią obfituje w wiele prestiżowych spotkań. Ostatni raz obie reprezentacje zmierzyły się w półfinale Euro 2024, kiedy Hiszpanie wygrali 2:1 i awansowali do finału. Trzy lata wcześniej Trójkolorowi okazali się lepsi w finale Ligi Narodów UEFA, zwyciężając również 2:1. Na mistrzostwach świata zespoły spotkały się tylko raz – w 1/8 finału mundialu 2006, gdzie Francja wygrała 3:1, a na boisku błyszczał jeszcze Zinedine Zidane,

Francja – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowego meczu jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Hiszpanii natomiast sięga nawet 3.20.

Francja Hiszpania 2.45 3.20 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lipca 2026 13:56

Francja – Hiszpania, sonda

Który zespół awansuje do finału? Francja

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Francja – Hiszpania, przewidywane składy

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

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Francja – Hiszpania, transmisja meczu

Spotkanie Francja – Hiszpania obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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