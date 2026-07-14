Milan dostał wielką szansę. Gwiazdor gotowy na transfer

AC Milan może skorzystać z ważnego zwrotu w sprawie Antonio Silvy. Według dziennika „Record” obrońca Benfiki odrzucił nowy kontrakt, co otwiera Rossonerim drogę do transferu podczas letniego okienka.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antonio Silva coraz bliżej odejścia z Benfiki

AC Milan nie kończy przebudowy defensywy po sprowadzeniu Mario Gili. Ruben Amorim nadal potrzebuje kolejnego stopera do ustawienia 3-4-2-1, a jednym z głównych kandydatów pozostaje Antonio Silva. Portugalczyk od dawna znajduje się na radarze Rossonerich, którzy mogą wykorzystać dobre relacje z jego agentem Jorge Mendesem.

Najważniejsza zmiana dotyczy kontraktu 22-letniego obrońcy. Obecna umowa wygasa 30 czerwca 2027 roku i okazuje się, że zawodnik nie zamierza jej przedłużać. Benfica musi więc rozważyć sprzedaż już tego lata, ponieważ za rok mogłaby stracić wychowanka bez kwoty odstępnego.

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Klauzula wykupu Silvy wynosi 100 milionów euro, lecz przy takiej sytuacji kontraktowej nikt nie zamierza płacić pełnej sumy. Portugalczycy odrzucali wcześniej propozycje w granicach 30 lub 35 milionów euro. Teraz ich oczekiwania nadal mają przekraczać 40 milionów, ale przestrzeń do negocjacji jest znacznie większa.

Rossoneri zamierzają sprawdzić, czy Benfica zgodzi się na warunki możliwe do zaakceptowania. Mendes może odegrać ważną rolę przy rozmowach, jednak Mediolańczycy nie dostali jeszcze gwarancji powodzenia. Wszystko zależy od tego, jak mocno portugalski klub obniży wycenę i czy na stole pojawią się konkurencyjne oferty. W Mediolanie liczą, że brak porozumienia w sprawie nowej umowy zmusi Portugalczyków do bardziej elastycznego stanowiska.