Z Celticu do Serie A?! Młodzieżowy reprezentant Polski blisko transferu

10:30, 14. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Lorenzo Lepore [X]

Filip Skorb, czyli młodzieżowy reprezentant Polski U19 może zmienić klub. Obecnie gra w rezerwach piątoligowego Celticu. Jak donosi Lorenzo Lepore, jest blisko przenosin do Lecce.

Serie A
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LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Serie A

Filip Skorb blisko przenosin do Lecce

Filip Skorb posiada podwójne obywatelstwo. Na arenie między narodowej może reprezentować zarówno reprezentację Polski, ale także Szkocję. 18-letni napastnik piłkarską karierę rozpoczął w akademii Celticu Glasgow, gdzie gra do dziś. W dorosłym zespole nigdy nie zadebiutował. Za to regularnie gra w drużynie rezerw, gdzie w poprzednim sezonie strzelił 6 bramek w 26 meczach.

Młodzieżowy reprezentant Polski U19 szybko przykuł zainteresowanie innych klubów. Jakiś czas temu łączono go m.in. z Leeds United, a nawet Newcastle United. Skorb powoli zbliża się do transferu, ale prawdopodobnie opuści wyspy. Ma trafić do Serie A.

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Lorenzo Lepore poinformował, że Polak jest bardzo blisko przenosin do Lecce. Włoski klub to tylko jedna z opcji, ponieważ nastolatkiem interesuje się także austriacki Sturm Graz. Natomiast według dziennikarza Filip Skorb preferuje przeprowadzkę do Włoch. Jeśli trafi do zespołu z Serie A, w przyszłym sezonie będzie występował w drużynie Primavery Lecce.

W Lecce gra jeden polski piłkarz. Zawodnikiem tego zespołu jest Filip Marchwiński, który trafił tam latem 2024 roku z Lecha Poznań za 3 mln euro. Z pewnością będzie otwarty na to, żeby pomóc młodszemu koledze w aklimatyzacji w nowym klubie.

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