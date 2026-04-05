Bastoni wzięty w obronę. „To haniebne”

Alessandro Bastoni nie notuje najlepszej passy. Środkowy obrońca był jednym z antybohaterów spotkania Bośnia i Hercegowina - Włochy. Teraz w obronę wziął go Giuseppe Marotta, dyrektor sportowy Interu.

Bastoni otrzymał wsparcie

Kuriozalna i niezwykle skuteczna próba wymuszenia drugiej żółtej kartki dla Pierre’a Kalulu w meczu z Juventusem, a później fatalny błąd w starciu Bośnia i Hercegowina – Włochy – w taki sposób Alessandro Bastoni w ostatnim czasie zapisywał się w świadomości kibiców na Półwyspie Apenińskim. Defensorowi Interu z pewnością nie pomogły także pogłoski o możliwym transferze do Barcelony.

Murem za obrońcą stanął Giuseppe Marotta. Słowa dyrektor sportowy Interu cytuje Nicolo Schira. – Lincz na nim jest haniebny, jakby był winny nie wiadomo czego. Wyeliminowanie Włoch ma o wiele bardziej skomplikowaną genezę. Bastoni nie zasługuje na takie traktowanie, popełnia błędy w życiu, zamiast tego we Włoszech wszyscy są psychologami i ekspertami od piłki nożnej. Bastoni jest wartością dodaną dla Interu i Włoch – stwierdził działacz Nerazzurrich.

Bastoni jest związany z Interem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Jednak coraz częściej mówi się o zmianie miejsca pracy przez 26-letniego reprezentanta Italii. Wychowanek Atalanty może opuścić ojczyznę i przenieść się do La Liga. Zdecydowanym faworytem w wyścigu o pozyskanie zawodnika z Mediolanu jest Duma Katalonii.