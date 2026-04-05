Bastoni wzięty w obronę. „To haniebne”

21:57, 5. kwietnia 2026
Michał Stompór
Źródło: Nicolo Schira

Alessandro Bastoni nie notuje najlepszej passy. Środkowy obrońca był jednym z antybohaterów spotkania Bośnia i Hercegowina - Włochy. Teraz w obronę wziął go Giuseppe Marotta, dyrektor sportowy Interu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Bastoni otrzymał wsparcie

Kuriozalna i niezwykle skuteczna próba wymuszenia drugiej żółtej kartki dla Pierre’a Kalulu w meczu z Juventusem, a później fatalny błąd w starciu Bośnia i Hercegowina – Włochy – w taki sposób Alessandro Bastoni w ostatnim czasie zapisywał się w świadomości kibiców na Półwyspie Apenińskim. Defensorowi Interu z pewnością nie pomogły także pogłoski o możliwym transferze do Barcelony.

Murem za obrońcą stanął Giuseppe Marotta. Słowa dyrektor sportowy Interu cytuje Nicolo Schira. – Lincz na nim jest haniebny, jakby był winny nie wiadomo czego. Wyeliminowanie Włoch ma o wiele bardziej skomplikowaną genezę. Bastoni nie zasługuje na takie traktowanie, popełnia błędy w życiu, zamiast tego we Włoszech wszyscy są psychologami i ekspertami od piłki nożnej. Bastoni jest wartością dodaną dla Interu i Włoch – stwierdził działacz Nerazzurrich.

Bastoni jest związany z Interem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Jednak coraz częściej mówi się o zmianie miejsca pracy przez 26-letniego reprezentanta Italii. Wychowanek Atalanty może opuścić ojczyznę i przenieść się do La Liga. Zdecydowanym faworytem w wyścigu o pozyskanie zawodnika z Mediolanu jest Duma Katalonii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości